METEO. Ploi în toată țara, Cod Galben de lapoviță și ninsori viscolite – la munte

Meteorologii anunță ploi în toată țara și o avertizare Cod Galben de lapoviță și ninsori viscolite la munte.
Va ploua în majoritatea regiunilor, iar în noaptea de joi spre vineri (5/6 februarie, pe alocuri în Moldova și estul Transilvaniei va fi și lapoviță și ninsoare și se mențin condițiile de polei.
La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, vor predomina ninsorile.
În sud și est, cantitățile de apă vor fi de 10…20 l/mp, iar în nord-estul Munteniei și în sudul Moldovei se vor acumula peste 25…35 l/mp.
Vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, estice și pe arii mai restrânse în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depăși 80…90 km/h.
Cod Galben: 05 februarie, ora 10:00 – 06 februarie, ora 10:00
În județele Prahova, Buzău și Vrancea va ploua și se vor acumula 25…35 l/mp și izolat peste 40…50 l/mp.
În zona montană a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna, la peste 1.500 m altitudine, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă, în medie de 15…30 cm (echivalentul în apă a 20…30 l/mp).
Vântul va prezenta intensificări temporare, cu rafale de 90…100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 100 m.
Cod Galben: 05 februarie, ora 10:00 – 06 februarie, ora 20:00
În județul Caraș-Severin și local în județul Timiș, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.
În Munții Banatului și în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor atinge 90…100 km/h, viscolind zăpada depusă.