METEO. Ploi în toată țara, Cod Galben de lapoviță și ninsori viscolite – la munte

Meteorologii anunță ploi în toată țara și o avertizare Cod Galben de lapoviță și ninsori viscolite la munte.

Va ploua în majoritatea regiunilor, iar în noaptea de joi spre vineri (5/6 februarie, pe alocuri în Moldova și estul Transilvaniei va fi și lapoviță și ninsoare și se mențin condițiile de polei.

La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, vor predomina ninsorile.

În sud și est, cantitățile de apă vor fi de 10…20 l/mp, iar în nord-estul Munteniei și în sudul Moldovei se vor acumula peste 25…35 l/mp.

Vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, estice și pe arii mai restrânse în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depăși 80…90 km/h.