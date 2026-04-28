METEO. Ploi și vreme rece în minivacanța de 1 Mai. Temperaturile scad cu până la 12 grade

Vremea se răcește din nou, începând de miercuri, astfel că temperaturile scad cu până la 10 grade și rămân așa inclusiv în minivacanța de 1 Mai, potrivit meteorologilor.

Iată mesajul ANM transmis marți:

„Începând de miercuri (29 aprilie) valorile termice vor fi în scădere în toată țara, iar joi și vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă (abateri de 8…12 grade față de mediile multianuale). Pe parcursul nopților, local în jumătatea de nord a țării și izolat, în rest, se va produce brumă.

În intervalul menționat, vor fi perioade în care va ploua mai ales în sudul și estul țării și prin acumulare vor fi cantități de apă de 10…15 l/mp și izolat de peste 20 l/mp.

La munte, dar trecător și în dealurile subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1400 m, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă (5…8 cm).

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…70 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza acest mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”.