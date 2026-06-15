METEO. Vreme deosebit de caldă, dar și ploi în aversă aproape în fiecare zi, până la sfârșitul lunii iunie

Vremea se va încălzi considerabil pe parcursul următoarelor două săptămâni (15 – 28 iunie), la nivelul întregii țări, inclusiv în zonele montane, arată prognoza de specialitate publicată, luni, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În Banat, maximele termice vor urca de la 23 la 34 de grade, iar minimele de la 11 la 18 grade. Săptămâna viitoare, valorile termice vor avea oscilații, între 30 și 33 de grade, în cazul mediei maximelor, și între 14 și 17 grade, la media minimelor.

Vor fi perioade cu averse în general slabe cantitativ și pe suprafețe mici, dar în cea de-a doua săptămână va fi posibil ca acestea să fie pe arii mai extinse și mai intense.

În Crișana, vremea va fi în încălzire până în data de 22 iunie, de la 22 la 34 de grade, media maximelor termice, respectiv de la 11 la 18 grade, cea a minimelor. Ulterior, valorile termice vor avea variații, iar media lor se va situa între 28 și 32 de grade, la maxime, și între 13 și 17 grade, în cazul minimelor. Probabilitatea mai mare pentru averse va fi în data de 18 iunie și după data de 22 iunie.

În Transilvania, media maximelor termice va fi în creștere, de la 22 de grade, în prima zi, până la 31 – 32 de grade, în 21 și 22 iunie, apoi va scădea și se va situa în general între 11 și 14 grade. Media minimelor termice se va situa în jurul valorii de 9 grade în primele două nopți, va ajunge la 14 – 15 grade în diminețile din intervalul 22-24 iunie, iar în ultimele zile va avea variații între 11 și 14 grade. Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense în data de 18 iunie și după 23 iunie.

În Maramureș, până la începutul celei de-a doua săptămâni, vremea va fi în general în încălzire. Media maximelor termice va urca de la 22 la 33 de grade, iar cea a minimelor de la 10 la 17 grade. În zilele care vor urma, valorile termice vor avea oscilații, între 27 și 31 de grade în cazul mediei maximelor, și între 11 și 15 grade, în ceea ce privește media minimelor. Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense în data de 18 iunie și după ziua de 23 iunie.

În Moldova, vremea se va încălzi treptat, până în jurul zilei de 22 iunie, de la 22 la 31 de grade – media maximelor de temperatură, și de la 11 la 17 grade – în cazul mediei minimelor. În următoarele zile, media temperaturilor maxime se va situa între 25 și 29 de grade, iar minimele vor oscila între 13 și 16 grade. Averse vor fi posibile aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense pe 18 iunie și după data de 23 iunie.

În Dobrogea, media maximelor termice va fi cuprinsă, în general, între 26 și 30 de grade, iar minimele între 15 și 19 grade. Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense în intervalul 15 – 19 iunie și după data de 23 iunie.

În Muntenia, regimul termic va fi în general în creștere până în jurul datei de 22 iunie, când media temperaturilor maxime va porni de la 27 de grade și va ajunge la 33 de grade. Minimele vor urca de la 13 grade la 18 grade. Ulterior, media maximelor va avea oscilații între 28 și 32 de grade, în timp ce minimele se vor încadra între 15 și 18 grade. Posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense în intervalul 15 – 19 iunie și începând cu data de 23 iunie.

În Oltenia, media maximelor termice va fi în creștere, de la 27 de grade, luni, 15 iunie, până la 34 de grade, în 22 iunie, după care va scădea și se va situa în general între 29 și 33 de grade. Media minimelor termice se va situa în jurul valorii de 12 grade, în primele două nopți, va ajunge la 18 grade în diminețile din intervalul 22-24 iunie, iar în ultimele zile vor avea variații între 15 și 18 grade. Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, în cursul săptămânii viitoare.

La munte, vremea va intra într-un proces de încălzire până în data de 22 iunie când media maximelor termice va atinge 22 de grade, iar cea a minimelor se va situa în jurul valorii de 18 grade. După această dată, valorile termice vor fi în ușoară scădere. Se vor semnala averse în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai importante cantitativ în perioada 17 – 19 iunie și în cea de-a doua săptămână de prognoză.