METEO. Vremea rămâne caldă – până pe 21 septembrie, vară târzie

Vremea rămâne caldă în următoarele două săptămâni, astfel că până pe 21 septembrie vom avea o vară târzie, potrivit prognozei publicate, luni, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM)

În Banat, media temperaturilor din timpul zilei va creşte în primele trei zile, la 33 de grade în 10 septembrie, apoi va scădea de la o zi la alta, astfel că pe 15 septembrie va fi în jurul a 26 de grade. După această zi, temperaturile maxime vor mai creşte uşor, până spre o medie de 28 de grade, în perioada 16-19 septembrie. La finalul intervalului de analiză se observă o altă scădere a temperaturilor diurne, spre aproximativ 26 de grade.

În ceea ce priveşte minimele termice, mediat, se vor înregistra 15 grade în intervalul 8-10 septembrie, apoi vor creşte spre 18 grade în data de 11 septembrie. După aceasta, se observă o scădere treptată a mediei temperaturilor minime, astfel încât, la finalul celei de-a doua săptămâni, se vor atinge 12 grade. Temporar va ploua, posibil mai însemnat cantitativ în perioada 11-14 septembrie.

În Crişana, prima săptămână va debuta cu variaţii ale mediei maximelor termice între 25 şi 30 de grade. Din ziua de 11 septembrie se remarcă o scădere a temperaturilor maxime, astfel că, mediat, se vor înregistra aproximativ 26 de grade, în perioada 12-18 septembrie. Ulterior se poate observa o scădere a temperaturilor de pe parcursul zilei, astfel încât, la finalul celei de-a doua săptămâni se va atinge valoarea medie de 24 de grade. Dacă se face referire la minimele termice, acestea vor scădea uşor în primele trei zile, iar în data de 11 septembrie se poate identifica o creştere, până la aproximativ 17 grade. După aceasta, media temperaturilor nocturne va scădea treptat spre 11 – 12 grade, în a doua jumătate a intervalului de referinţă. Temporar va ploua, local însemnat cantitativ, îndeosebi în prima săptămână analizată.

În Transilvania, începutul primei săptămâni indică variaţii ale mediei temperaturilor maxime, iar cea mai mare valoare se va înregistra în zilele de 10 şi 11 septembrie (28 de grade). După aceasta, media maximelor termice va scădea până spre debutul celei de-a doua săptămâni, astfel că, în 15 septembrie, se vor atinge 24 de grade. Această valoare se va menţine până spre sfârşitul intervalului de referinţă. Dacă se face raportare la temperaturile din timpul nopţii, media acestora va fi cuprinsă între 11 şi 13 grade în prima jumătate a perioadei analizate. Din data de 14 septembrie se poate observa scăderea treptată a minimelor termice, astfel încât, mediat, se vor înregistra 9 grade în intervalul 16 – 21 septembrie. Va ploua, local însemnat cantitativ, cu precădere în prima săptămână a perioadei de referinţă.

În Maramureş, la începutul intervalului, media maximelor termice va fi de 27 de grade, însă în data de 9 septembrie se identifică o răcire semnificativă a vremii, astfel că, mediat, se vor atinge 22 de grade. În schimb, în următoarea zi, temperaturile maxime vor creşte din nou până la aproximativ 28 de grade. După aceasta, temperaturile diurne vor scădea uşor, iar la finalul celei de-a doua săptămâni vor fi 23 de grade. În situaţia mediei minimelor termice, se poate evidenţia o scădere a acesteia în primele trei zile analizate, de la 14 la 12 grade, apoi va urma o scurtă perioadă în care temperaturile nocturne vor creşte, atingând o valoare medie de 15 grade în data de 12 septembrie. Ulterior, temperaturile minime vor scădea până în 16 septembrie, când mediat se vor înregistra 11 grade, valoare ce se va menţine până la sfârşitul intervalului. Temporar va ploua, local însemnat cantitativ, mai ales în prima săptămână analizată.

În Moldova, prima săptămână va debuta cu o medie a temperaturilor din timpul zilei de aproximativ 28 de grade. Ulterior, media acestora va scădea uşor spre 25 – 26 de grade. După data de 14 septembrie, valorile vor oscila uşor până spre finalul intervalului de analiză, între 24 şi 26 de grade. În ceea ce priveşte temperaturile minime, acestea vor creşte treptat în prima săptămână, de la valori medii de 12 grade la valori de 16 grade, iar după data de 12 septembrie vor scădea uşor şi până la finalul intervalului se vor situa între 10 şi 12 grade. Probabilitatea de ploaie va fi redusă pe tot parcursul intervalului de referinţă.

În Dobrogea, media zilnică a temperaturilor maxime va fi în scădere în prima săptămână din interval, de la aproximativ 30 de grade până la 25 de grade, apoi tendinţa va fi de creştere uşoară, astfel că din data de 15 septembrie şi până la finalul intervalului de anticipaţie sunt estimate valori între 26 şi 28 de grade. În ceea ce priveşte media temperaturilor de pe parcursul nopţii, acestea vor creşte uşor în prima săptămână a intervalului, de la valori medii de 16 grade la valori de 18 grade. Ulterior, se poate remarca o scădere uşoară a mediei minimelor termice, astfel încât, până la sfârşitul intervalului de analiză aceasta se va situa în jurul valorii de 15 grade. Regimul pluviometric se va menţine deficitar. Ploi de scurtă durată vor fi posibile la finalul primei săptămâni a intervalului.

În Muntenia, media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creştere treptată în primele trei zile ale intervalului, de la 30 de grade, în prima zi, până la 33 – 34 de grade, apoi tendinţa va fi de scădere spre valori în jurul a 28 de grade, ce se vor menţine până la finalul intervalului. Media regională a temperaturilor minime va fi de 13 – 16 grade în perioada 8-12 septembrie, după care sunt estimate valori termice în jurul a 12 grade. Ploi de scurtă durată vor fi posibile la finalul primei săptămâni din interval.

În Oltenia, prima săptămână va debuta cu o medie a temperaturilor din timpul zilei de aproximativ 30 de grade. Ulterior, media acestora va fi în creştere uşoară până în data de 10 septembrie, spre 33 de grade. Valorile vor mai scădea uşor până spre finalul intervalului de analiză şi se vor situa în jurul a 28 de grade. În ceea ce priveşte temperaturile minime, acestea vor avea o medie cuprinsă între 14 şi 16 grade în prima săptămână a intervalului de anticipaţie. Mai târziu, se poate remarca o scădere uşoară a mediei minimelor termice, astfel încât, până la sfârşitul intervalului de analiză se va situa în jurul valorii de 12 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în intervalul 12 – 14 septembrie.

La munte, media temperaturilor maxime se va situa între 15 şi 18 grade până la finalul intervalului de anticipaţie. În ceea ce priveşte temperaturile minime, acestea se vor situa în jurul valorii de 9 grade în perioada 8-12 septembrie, apoi vor fi în scădere uşoară până la finalul intervalului şi se vor situa între 6 şi 8 grade. Ploi mai sunt posibile, cu precădere în zilele de 9 şi 10 septembrie şi, din nou, în zilele de 12 şi 14 septembrie.

