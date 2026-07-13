METEO. Vremea se încălzește, dar ploile vor apărea aproape zilnic până pe 26 iulie

Vremea se încălzește și mai mult, astfel că că temperaturile vor crește cu câteva grade, dar ploile vor fi prezente aproape în fiecare zi, până pe 26 iulie, potrivit prognozei ANM publicată luni pentru două săptămâni.

În Banat, media temperaturilor maxime va crește de la 28 – 29 de grade Celsius până la 32 de grade, pe 14 iulie, apoi, până pe 23 iulie, va oscila la medii de 29-31 de grade, valori apropiate de normele climatologice. Între 24-26 iulie este posibilă o încălzire la 33-34 de grade.

Noaptea vor fi 14 grade, iar din 14 iulie temperaturile vor urca la medii de 16 – 17 grade, cu excepția nopților din perioada 22 – 24 iulie, când ar putea să scadă spre o medie de 15 grade.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință.

În Crișana, din 14 iulie vor fi medii de 31 de grade, iar până pe 23 iulie vor fi mici variații ale maximelor termice, medii de 28-30 de grade. Spre 24-26 iulie este posibilă o încălzire la 32-33 de grade. Noaptea vor fi 16-17 grade în perioada 15 – 20 iulie, apoi este posibilă o scădere ușoară a acestora la 15 grade.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință.

În Transilvania, temperaturile maxime vor crește la medii de 27-28 de grade, pe 14 iulie, pentru ca în perioada 15-24 iulie, să fie 25-28 de grade. În zilele de 25 și 26 iulie este posibilă o încălzire spre 29-30 de grade.

Temperaturile minime se vor menține la medii de 14-15 grade, mai puțin în noaptea de 14 iulie și în nopțile din intervalul 22-24 iulie, când ar putea să fie ușor mai scăzute, spre o medie de 12-13 grade.

Perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe tot parcursul intervalului.

În Maramureș, vor fi medii de 28-29 de grade până pe 23 iulie, cu o tendință de creștere pe 25 și 26 iulie, spre medii de 30 de grade. De asemenea, media temperaturilor minime va fi de 15 – 16 grade până pe 21 iulie, apoi este posibilă o scădere ușoară a acestora spre medii de 14 grade.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință.

În Moldova, media temperaturilor maxime va fi în creștere de la valori în jurul a 24 de grade, în data de 13 iulie, până spre 26 de grade, în ziua de 14 iulie, după care, în perioada 15 – 23 iulie, vor oscila la medii de 27 – 28 de grade. Pe 25 și 26 iulie este posibilă o încălzire spre 29 – 30 de grade.

În ceea ce privește temperaturile minime, media acestora se va situa în jur a 14 grade, în nopțile de 14 și 15 iulie, respectiv între 15 și 17 grade, în restul intervalului de referință.

Vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a intervalului.

În Dobrogea, maximele termice vor crește spre 27 de grade pe 14 iulie și vor oscila la medii de 28-30 de grade, cu valorile mai mici în zona costieră și cu cele mai ridicate în partea continentală a regiunii. Minimele termice se vor menține la medii de 18-20 de grade, cu cele mai mari valori pe Litoral și în Deltă.

Pe tot parcursul intervalului de referință vor fi manifestări de instabilitate atmosferică.

În Muntenia, media temperaturilor maxime va fi în creștere spre 30 de grade de pe 14 până pe 23 iulie, cu o tendință de creștere spre 31-32 de grade pe 25 și 26 iulie. Minimele termice se vor menține la medii de 15-18 grade pe tot parcursul celor două săptămâni.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință, dar mai ales în intervalele 16-18 iulie și 21-24 iulie.

În Oltenia, vor fi medii de 31-32 de grade în zilele de 14 și 15 iulie, când vremea va fi călduroasă. În perioada 16 – 24 iulie, maximele termice vor varia între 28 și 30 de grade, iar pe 25 și 26 iulie vor tinde spre 32 – 33 de grade. Media temperaturilor minime va fi cuprinsă între 16 și 18 grade, cu excepția nopții de 13 spre 14 iulie când vor se vor consemna 14 – 15 grade.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință, cu precădere în intervalele 16 – 18 iulie și 21 – 24 iulie.

La munte, valorile termice diurne se vor situa, în medie, între 17 și 20 de grade. Doar pe 13 iulie, media va ajunge la 14 – 16 grade. Totodată, minimele termice vor avea valori medii de 10 – 12 grade, mai puțin în noaptea de 13 spre 14 iulie când acestea vor fi mai scăzute, până spre 8 grade.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință.