    Noaptea cea mai lungă. România trece la ora de iarnă. Cum merg trenurile

    Începând cu data de 26 octombrie, România trece la ora de iarnă, ora Europei Orientale (EET).

    În noaptea de 25/26 octombrie, trenurile de călători și de marfă vor fi expediate conform orei oficiale de vară, până la ora 04:00, care, odată cu schimbarea orei, va deveni ora 03:00, informează CFR.

     Trenurile aflate în circulație la momentul modificării vor opri, de regulă, în prima stație destinată opririi călătorilor, urmând să-și reia mersul conform noii ore a Europei Orientale.
    Trenurile care se vor afla în apropierea destinației vor continua parcursul până la stația finală, fără oprire prelungită.
    Trenurile de marfă vor circula conform planificării operative stabilite.

    Având în vedere că și statele vecine aplică trecerea la ora Europei Orientale, trenurile internaționale vor respecta orarul prevăzut în mersul de tren în vigoare.
