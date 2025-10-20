Noaptea cea mai lungă. România trece la ora de iarnă. Cum merg trenurile

Începând cu data de 26 octombrie, România trece la ora de iarnă, ora Europei Orientale (EET) .



În noaptea de 25/26 octombrie, trenurile de călători și de marfă vor fi expediate conform orei oficiale de vară, până la ora 04:00, care, odată cu schimbarea orei, va deveni ora 03:00, informează CFR.



Trenurile aflate în circulație la momentul modificării vor opri, de regulă, în prima stație destinată opririi călătorilor, urmând să-și reia mersul conform noii ore a Europei Orientale.



Trenurile care se vor afla în apropierea destinației vor continua parcursul până la stația finală, fără oprire prelungită.