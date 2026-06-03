Noi avertizări Cod Galben de ploi în jumătatea de sud a țării

Meteorologii au emis noi avertizări Cod Galben de ploi, pentru 16 județe din jumătatea de sud a țării.

Astfel, miercuri sunt vizate județele din sud-vest: Timiș, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Dolj și o parte din Hunedoara.

„Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni”, conform ANM.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Joi, Codul Galben se mută, de la ora 12:00 la 23:00, în 11 județe – Olt, Vâlcea, Dâmbovița, Argeș, Prahova, Buzău, Vrancea, Ilfov, Teleorman, Călărași, Giurgiu – și jumătate din Ialomița.

„În cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și în sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp”, informează ANM.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.