Noul prefect al Capitalei în locul lui Berbeceanu, Alin-Bogdan Stoica (PLUS), a depus jurământul

Noul prefect al Capitalei, Alin-Bogdan Stoica (PLUS), a depus jurământul, joi, el înlocuindu-l pe Traian Berbeceanu, care a deținut interimatul după ce fostul prefect numit de fostul premier Ludovic Orban a demisionat toamna trecută, în urma unui scandal, chiar înainte ca Bucureștiul să intre în scenariul roșu de COVID.

Când l-a propus pentru această funcţie, USR PLUS Bucureşti a anunțat că Alin Stoica este preşedinte al Filialei PLUS Sector 6, de profesie avocat şi are experienţă atât în ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea actelor normative, cât şi a elaborării acestora.

La ceremonia de la Prefectura Capitalei, Dan Barna a declarat:„Acest Guvern este un Guvern al legalităţii şi care-şi propune să aducă în România acele reforme atât de aşteptate şi de necesare. (…) Sunt optimist asupra succesului campaniei de vaccinare şi contăm pe dumneavoastră să fiţi acel releu de funcţionare la nivel local şi la nivelul Bucureştiului pentru perioada care urmează”.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a participat online la ceremonie.