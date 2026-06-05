O dronă navală a explodat în Portul Constanța și a distrus o hală industrială în zona Danei 78; alte drone militare, detectate în mare

O dronă navală a explodat în Portul Constanța și suflul ei a distrus o hală industrială din zona Danei 78, iar alte 4 drone militare au fost detectate în mare. Toate erau în derivă și sunt de proveniență ucaineană.

Drona s-a autodetonat în jurul orei 10.30, fără a produce victime. Momentul a fost surprins exact în timpul unei transmisiuni în direct a unei jurnaliste de la TVR Info.

Obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre, iar cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

MApN a informat că monitorizarea traficului naval în Marea Neagră este în competența Autorității Navale Române, iar în prezent ambarcațiuni și elicoptere ale ministerului supraveghează zona.

Un mesajul RO-ALERT a fost transmis: „Evacuaţi zona pe o rază de 1 km în zona costieră a Portului Constanţa. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”.

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) aactivat Planul Roțu de intervenție: mai multe echipaje SMURD și 8 autospeciale pentru stingere cu apă și spumă au ajuns la fața locului, dar nu a fost nevoie de acțiunea acestora. Nimeni nu a fost rănit.

Incidentul vine la o săptămână după ce o dronă a explodat pe un bloc cu 10 etaje din Galați, a distrus plafonul unui apartament și a rănit o femeie și un copil, care au avut atunci nevoie de spitalizare, suferind arsuri.