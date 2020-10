Oficial! Capitala, în scenariul roșu. Iohannis vrea capul prefectului

UPDATE: Prefectura a revenit cu o nouă Hotărâre emisă de CMBSU, invocând că primul document conținea „erori materiale”. În ultimul document emis se stipulează că atât creșele, cât și afterschool-urile vor putea funcționa, iar universitățile trebuie să decidă singure cum își vor organiza cursurile.

Capitala intră scenariul roșu, la miezul nopții de luni spre marți, timp de 14 zile, a decis Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență, luni, în a doua zi în care a fost depășit pragul de 3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori.

„Pentru faptul că s-a calculat această rată a incidenţei calculată pe ultimele 14 zile, ieri a fost 3,02, astăzi 3,19, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti a venit cu un set de propuneri care au fost puse în discuţie şi supuse aprobării Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă. În aplicarea hotărârii de Guvern nr. 856 pe 2020, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a hotărât că, începând cu ora 0,00, data de 20 octombrie 2020, să fie suspendată activitatea didactică pentru toate instituţiile şi unităţile de învăţământ, inclusiv creşe şi universităţi, ne referim la activitatea didactică desfăşurată faţă în faţă. A fost interzisă activitatea în cinematografe, în săli de spectacole evident. S-a instituit obligaţia purtării măştii în toate spaţiile publice, ne referim şi la copiii care au împlinit vârsta de 5 ani. Masca va fi purtată corespunzător, fiind acoperite nasul şi gura”, a declarat purtătorul de cuvânt al Prefecturii București.

Hotărârea CMBSU vizează instituţiile de învăţământ de stat şi private din Capitală.

Prefectul Gheorghe Cojanu nu a mai apărut în public, după ce duminică se afla la cumpărături și habar n-avea că în București s-a depășit pragul de 3 infectări la mia de locuitori.

Download (PDF, 794KB)

Președintele Klaus Iohannis a ținut să aibă conferința săptămânală luni, nu miercuri seara, ca de obicei, iar motivul a fost să ceară sancționarea prefectului.

„Atitudinea prefectului și modul în care a comunicat sunt inacceptabile și nu trebuie să rămână fără urmări. Cetățenii trebuie să fie partenerii autorităților. Sunt necesare informarea din timp și predictibilitate atunci când e afectată viața cetățenilor. Trebuie să acționăm decisiv pentru a reduce povara de pe umerii sistemului medical”, a declarat șeful statului.

Întrebat dacă aceasta înseamnă ca prefectul să demisioneze sau să fie demis, Iohannis a răspuns: „Asta rămâne de văzut, dar situația nu poate continua așa. Oamenii au tot dreptul să fie informați, pregătiți. Nu cred că familiile din București cu copii au fost foarte încântate să afle duminică seara că până marți să caute soluții”.

Celelalte întrebări și răspunsuri:

Știrile PRO TV: Și dvs și premierul ați vorbit de acțiuni suplimentare. Ar trebui ca și în București, ca în alte țări UE, ar trebui măsuri precum închiderea pe anumite perioade a restaurantelor sau ca românii să stea în casă anumite perioade de timp?

Iohannis: Situația impune măsuri suplimentare în București. Azi s-au decis măsuri: elevii nu vor mai merge la școală, restaurantele și barurile închise la interior, purtatul măștilor în toate locurile publice va fi obligatoriu. Evident că dacă nu se oprește pandemia, atunci experții vor veni cu recomandări suplimentare. Dar acum aceste măsuri decise la nivelul Bucureștiului sunt cele necesare.

B1 TV: Din cauza că a crescut foarte mult numărul cazurilor de COVID, ce sa va întâmpla cu alegerile? Mai ales că președintele PSD spunea că atributul organizării revine guvernului și președintelui și că își dorește o invitație la Cotroceni pentru stabilirea exactă a datei alegerilor?

Iohannis: Alegerile au fost stabilite conform legii și vor avea loc pe 6 decembrie.

Digi24.ro: Președintele Parlamentului European avertiza că bugetul european este blocat acum. Când ar urma să primim primii bani europeni?

Iohannis: În momentul de față, negocierile Consiliu – Parlament merg un pic mai greu. I-am încurajat pe toți să caute soluții pentru deblocare, ar fi păcat să pierdem vremea și să nu obținem aceste fonduri. Eu cred că lucrurile vor merge mai departe, va fi aprobat bugetul și în varianta normală în 2021 vom intra pe noul buget european.

TVR: Spuneți că e inacceptabil cum a acționat prefectul, ce înseamnă, să demisioneze sau să fie demis?

Iohannis: Asta rămâne de văzut, dar lucrurile nu pot continua așa. Oamenii au dreptul să fie preveniți, să fie luați în serios și să primească informațiile în timp util ca să se poată pregăti. Nu cred că familiile din București cu copii au fost foarte încântate să afle duminică seara că până marți să caute soluții. Faptul că autoritățile locale au primit sarcina să implementeze măsurile aduce cu sine și obligația de a informa în timp util populația despre ce este posibil să se întâmple.

Antena 3: Legat de respect față de cetățeni, situația din educație: mai suportați ce se întâmplă, mai rezistați haosului de acolo?

Iohannis: Întreaga societate a fost aruncată în haos de pandemie, și evident și școlile. E clar că s-au luat măsuri bune, dar s-au făcut și erori. Nu cred că e cazul să exagerăm însă cu aceste evaluări că totul este haotic, în majoritatea școlilor lucrurile sunt bine planificate. Nu cred că putem face generalizări.

Radio România Actualități: Știm că există un deficit de medici și asistente ATI. Ar putea apela România la sprijin european?

Iohannis: Eu cred că medicii români sunt foarte buni și până acum au făcut față foarte bine. Avem chiar acum o promoție de medici tineri interesați să intre direct în prima linie, sunt convins că vom avea în viitorul apropiat un număr de medici tineri care se vor implica și în aceste secții. Dar eu cred că putem să gestionăm situația în continuare. Acum câteva luni medici de la noi au mers în altă parte și au ajutat acolo și au făcut o impresie foarte bună.

Stiri Diaspora: De ce nu s-a impus obligativitatea purtării măștilor în toate spațiile publice mai devreme?

Iohannis: Pentru că aceasta a fost recomandarea specialiștilor.

Antena 1: Nu există încă toate tabletele, cine se face vinovat?

Iohannis: Guvernul lucrează la aceste chestiuni și zilnic mai apare câte un progres. Trebuie să ne obișnuim cu ideea că această pandemie ne-a luat total pe nepregătite. Când a apărut pandemia, rezervele României erau zero, așa le-a lăsat guvernul PSD. În educație s-a început destul de devreme procedura de achiziție.

Digi 24: De circa o lună sunt elevi cu zero acces la educație, fără curent, tabletă și internet. După ce va fi rezolvată situația, cine ar trebui să fie responsabil ca la finalul anului școlar să fie recuperat timpul pierdut?

Iohannis: Nu cred că e cazul să căutăm vinovați, ci să căutăm soluții. Chestiunea e extrem de complexă.

Kanal D: Premierul a declarat că principala creștere a cazurilor sunt petrecerile. Sunteți de acord?

Iohannis: Cu siguranță petrecerile, mai ales nunțile mai mari și botezurile, unde nu s-a respectat regulile, au contribuit semnificativ la răspândirea bolii.

Agerpres: Premierul Orban și ministrul Predoiu vorbeau de o reformă a CCR. Considerați că se impune o reformare în ce privește componența, sau o reformă mai largă?

Iohannis: Acum trebuie să ne ocupăm de legile justiției, care trebuie reparate. Dar am putut vedea toți că e nevoie de o modernizare a Constituției. Am avut situații fără soluții constituționale – vă amintesc doar problema anticipatelor. Cu siguranță, când Constituția va fi modernizată, e nevoie și o modernizare a capitolului referitor la CCR.

G4Media.ro: Astăzi, guvernul propune la conducerea Romgaz, companie strategică a statului, un controlor de rovignete, un consilier la Autoritatea Electorala Permanenta și un fost viceprimar din Sibiu specialist in asfaltari. Numirile la conducerea marilor companii de stat e atributul guvernului, dar dumneavoastra ati promis in campania prezidentiala de anul trecut că acestea trebuie facute pe baza de ”competenta si integritate” si ati criticat numirile facute de PSD. Ce veti face concret pentru a va putea respecta promisiunea din programul cu care ati castigat al doilea mandat de presedinte?

Iohannis: Mă voi informa la guvern și veți primi un răspuns prin Biroul de Presă.

Adevărul: PNL i-a oferit un loc eligibil lui Viorel Ilie, fost ministru în guvernele PSD girate de Liviu Dragnea. Viorel Ilie a fost vizat și de o anchetă penală, dar protejat de Parlament. Mai e credibil mesajul dvs. anti-PSD și pro-justiție, când PNL promovează traseiști cu suspiciuni penale?

Iohannis. Mesajul meu a fost mesajul politicianului și președintelui României. Acum 3-4 luni chiar dvs. ați pus întrebarea cu traseismul și v-am spus că s-a cam terminat cu racolarea. Și așa s-a întâmplat, s-a terminat cu racolarea. Am avertizat, lucrurile s-au oprit atunci. Mai departe veți putea afla de la PNL cum s-au făcut listele, și candidații sunt membri PNL. Vă rog să luați datele de la sursa principală, de la PNL.

Epoch Times: În ce măsură evenimentele de la Iași, de la Sfânta Parascheva, sunt parte a unui război hibrid menit să decredibilizeze România ca partener al SUA? Unde au greșit autoritățile statului? La evenimente similare cetățenii pot merge liniștiți?

Iohannis: Nu cred că face parte dintr-un război hibrid, dar cetățenii trebuia să participe toți în condițiile stabilite de guvern.

Libertatea: Guvernul Orban raportează mai puține infecții nosocomiale decât guvernul Ponta?

Iohannis: Despre infecțiile nosocomiale am am să cer o raportare la Ministerul Sănătății. Mi se pare cel puțin ciudat că au fost zero raportări, voi cere o explicație pentru asta.

DW: Emmanuel Macron spunea la Vilnius că UE trebuie să-și reducă dependența față de arsenalul american.

Iohannis: România are un parteneriat strategic foarte putenric cu SUA și alocă 2% din PIB pentru apărare. Pe de altă parte, sunt actori în UE care doresc să se construiască o strategie de UE și sunt de acord că e un lucru bun. Însă abordările europene și cele NATO trebuie să se completeze reciproc. Pentru mine, primul și cel mai important lucru e siguranța României.