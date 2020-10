Orban interzice pelerinajul de Sfântul Dumitru în Capitală. BOR îl acuză de „aroganță și autarhism”

Pelerinajul care se desfășoară anual în București, de Sfântul Dumitru, pe 26 octombrie, va fi interzis anul acesta, din cauza pandemiei de coronavirus.

Anunțul a fost făcut, luni, de premierul Ludovic Orban:

„Sunt om credincios, respect biserica, întotdeauna am fost alături de proiectele bisericilor. Pe de altă parte, riscul este foarte mare, pentru că foarte mulţi din credincioşii care participă la aceste sărbători religioase, la aceste pelerinaje sunt oameni în vârstă care sunt expuşi unor riscuri foarte mari. Ştiţi cum funcţionează: în parohii se organizează deplasări cu autocarul, cu microbuzul în nişte condiţii pe care nu putem să le controlăm. Riscul de răspândire există atâta timp cât se fac deplasări care durează ore întregi. După aceea, este foarte greu de asigurat condiţiile de distanţare fizică şi de protejare a sănătăţii persoanelor, plus că sunt anumite lucruri care se desfăşoară şi care pot pune în pericol viaţa credincioşilor. Eu sunt convins că şi în Biserica Ortodoxă există înţelegere pentru această decizie a noastră şi îi rog pe credincioşi să înţeleagă că nu am făcut-o decât pentru a proteja sănătatea”.

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, critică decizia: