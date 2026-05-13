Otokar prezintă la BSDA primul vehicul blindat COBRA II produs în România

Otokar expune în perioada 13-15 mai, la Black Sea Defense & Aerospace (BSDA), trei platforme diferite: primul vehicul COBRA II produs în România, TULPAR MLI și UGV de nouă generație. Standul său este C1101, la Complexul Romaero din București, potrivit unui comunicat transmis redacției.

Producătorul, membru al Grupului Koç din Turcia, care sărbătorește 100 de ani de activitate, marchează o etapă importantă în producția europeană de sisteme terestre și își consolidează angajamentul pe termen lung față de România.

Piesa centrală a prezenței Otokar la BSDA 2026 este primul vehicul blindat COBRA II care a ieșit de pe linia de producție de la fabrica din Mediaș. Aici, producția de serie este programată să înceapă în iunie 2026.

Aykut Özüner, directorul general al Otokar: „Suntem mândri să prezentăm vizitatorilor BSDA primul COBRA II fabricat în România. Prezentarea noastră constituie un angajament ferm față de industria de apărare a țării, precum și îndeplinirea obligațiilor noastre în cadrul proiectului ATBTU, care avansează conform planurilor inițiale.

Dincolo de livrarea de vehicule blindate la standardele NATO și a capacităților de producție către România, considerăm țara ca un hub strategic pentru gestionarea contractelor noastre de apărare europene.”

TULPAR – vehicul de luptă pe șenile, aliniat la cerințele actuale și viitoare

De asemenea, la standul Otokar este expus TULPAR, vehiculul de luptă blindat pe șenile modular de nouă generație al companiei, prezentat împreună cu sistemul de turelă Otokar MIZRAK de 30 mm.

TULPAR reflectă capacitatea Otokar în domeniul vehiculelor pe șenile, reunind puterea de foc, mobilitatea și protecția într-o arhitectură modernă a platformei, aliniată la conceptele operaționale actuale și viitoare ale forțelor terestre.

Este proiectat ca un vehicul cu șenile multifuncțional, cu variante cu greutatea cuprinsă între 28.000 kg și 45.000 kg, permițând adaptarea la diverse profiluri de misiune.

Configurațiile disponibile includ tanc ușor/mediu, vehicul de luptă al infanteriei, vehicul de recuperare, vehicul cu mortier, transportor de arme de apărare aeriană, sprijin de foc și vehicul de evacuare medicală – toate având subsisteme comune. Testat în cele mai dure condiții climatice și pe teren accidentat, TULPAR oferă o protecție balistică și împotriva minelor, ridicată prin blindajul modular.

Sedef Vehbi, șeful diviziei militare: „Avem o dorință puternică de a acționa ca producător de platforme terestre pentru România într-o gamă largă și de a satisface cerințele atât ale României, cât și ale regiunii mai largi.

În acest context, intenționăm să continuăm dezvoltarea vehiculului de luptă cu șenile pentru infanterie (IFV) în România, vizând nevoile potențiale ale României, precum și ale altor țări europene, pe baza platformei noastre Tulpar complet calificate.”