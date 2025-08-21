Pașapoartele simple temporare vor include, de la 15 septembrie, un cod QR

Potrivit unei hotărâri de Guvern adoptate joi, pașapoartele simple temporare eliberate de serviciile publice comunitare vor include, din 15 septembrie, un cod QR semnat digital, verificabil prin citire optică.

Acest element criptografic va reduce riscurile de falsificare sau utilizare frauduloasă și va aduce nivelul de securitate al documentelor mai aproape de cel al pașapoartelor electronice.

„Prevederile actului normativ nu se aplică pașapoartelor simple temporare eliberate în baza cererilor depuse anterior datei de 15 septembrie. Acesta documente se supun regimului juridic în vigoare la data depunerii cererilor și își păstrează valabilitatea până la data înscrisă în cuprinsul documentelor de călătorie sau până la momentul preschimbării acestora”, precizează Executivul.

Hotărârea aprobată de Guvern armonizează normele naționale cu standardele internaționale și europene de securitate a documentelor de călătorie, inclusiv cu recomandările Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 și registrul PRADO.

Pașaportul simplu temporar are o valabilitate de 12 luni și se eliberează în regim de urgență, atunci când cetățenii nu pot aștepta timpul necesar pentru eliberarea unui pașaport electronic sau biometric, care are valabilitate pe termen lung (3, 5 sau 10 ani, în funcție de vârsta titularului).