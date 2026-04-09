Paște cu „vreme deosebit de rece pentru această perioadă” – prognoza ANM

Anul acesta vom avea Paște cu „vreme deosebit de rece pentru această perioadă”, potrivit prognozei meteorologilor până pe 11 aprilie.

„Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării, temporar vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune strat de zăpadă de 3…6 cm.

La munte va ninge și, mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali, se va depune strat de zăpadă (în medie de 5…10 cm).

Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, iar pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest vor fi minime negative și se va produce brumă”, a transmis ANM.