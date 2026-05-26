Planșeul Unirii – schimbări de restricții: Circulația se închide pe sensul spre Biblioteca Națională

Circulația rutieră se închide, începând de miercuri dimineață, în zona fântânilor din Piața Unirii, pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională, informează primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță.

Astfel, fluxul de trafic va fi mutat temporar pe laterala din dreapta a pieței, dinspre restaurantul Horoscop.

„Măsura, aprobată de Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București (PMB) nu va afecta semnificativ circulația și va permite constructorilor care refac Planșeul Unirii să continue realizarea piloților și a altor lucrări specifice în zona a treia a proiectului”, precizează edilul.