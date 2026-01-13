Preşedintele Nicușor Dan a promulgat legea stagiului militar voluntar – patru luni, cu plată

Preşedintele Nicușor Dan a promulgat, marți, legea care introduce stagiul militar voluntar de cel mult patru luni, cu plată.

Participanţii, atât femei, cât și bărbați, trebuie să aibă vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, iar pe durata pregătirii militare vor primi, în afară de indemnizaţie lunară, cazare, hrană, medicamente şi echipamente.

La finalizarea programului, ei vor avea aproximativ 27.000 de lei, echivalentul a trei salarii medii brute pe economie.

Toţi cei care efectuează acest serviciu voluntar vor fi luaţi în evidenţa centrelor militare şi vor dobândi statutul de soldat sau gradat voluntar în termen.