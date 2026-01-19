Primarul Ciucu bagă spaima în bucureșteni cu falimentul Termoenergetica

Pe scurt, după ce RADET a fost desființată și înlocuită cu Termoenergetica, acestă din urmă are fix aceleași probleme pe care le-a avut RADET-ul: în fiecare an de la (re)înființare a avut pierderi uriașe! Se repetă exact tiparul RADET. De aceea, aici preiau personal leadership-ul reformelor care vor urma, pentru că este clar că se îndreaptă spre faliment, repetând exact experiența defunctului RADET. Nu va fi ușor, vor fi multe bătălii politice și admnistrative de dus. Sper să fiți cu mine.

Așa cum este acum Termoenergetica NU funcționează pe principii economice, „vinde cu 2 lei și cumpară cu 3 lei”. Asta, în condițiile în care costurile cu forța de muncă sunt de doar cca. 13% din buget. Funcționează în condiții de eșec premeditat.

O parte din datorii s-au acumulat din cauza reglementărilor (cum ar fi termene de facturare și plăți care a dus la penalități aberante): penalitățile anuale sunt dublul investițiilor pe care le facem (TMCB are 30 mil. investitii și 60 mil. penalități).

Am discutat acest lucru cu conducerea ANRE și am convenit să rezolvăm o parte din aceste probleme care vin din reglementare. Am găsit deschidere, mulțumesc!

Cealaltă problemă majoră vine din diferența dintre pierderile tehnologice de cca. 22,5% (pierderi recunoscute, inerente unui sistem tehnologic de acest tip) și pierderile reale, de cca. 39% (unii spun că ar fi mai mari, din cauza faptului că infrastructura este ciur).

O parte din problemele de termoficare, cele din acestă perioadă, vin dinspe ELCEN care are probleme din cauza neplății datoriilor de către Termoenergetica. Da, suntem în dilema cu oul și cu găina. Este nevoie să avem un responsabil unic!

Am convenit cu dl. Ministru Bogdan Ivan să analizam mâine activitatea Elcen și Termoenergetica și să discutăm despre stadiul investițiilor pentru retehnologizarea ELCEN și soluțiile pentru a avea un sistem de termoficare coerent, care să integreze producția cu distribuția. O mare parte din datorii vin de aici.

Atenție: falimentul Termoenergetica, de data acesta atrage automat falimentul ELCEN și colapsul mega-sistemului de termoficare moștenit de la comuniști! Acum nu mai este loc de menevre politicianiste, ci de acțiune!

P.S. Astăzi Consiliul General a mai aprobat un împrumut de 150 milioane de lei pentru a plăti datorii! URĂSC SĂ NE ÎMPRUMUTĂM PENTRU A PLĂTI DATORII! Nu este normal! Am nevoie de sprijinul bucureștenilor pentru a face cu concursul Guvernului reformele necesare!