Primul Cod Roșu de caniculă vine mai devreme anul acesta (ANM)

Primul Cod Roșu de caniculă vine peste țara noastră duminică, mai devreme anul acesta față de anii trecuți, potrivit meteorologilor. Iar valul de căldură extremă ce a cuprins întreaga eEuropă va persista până la sfârșitul săptămânii viitoare, în primele zile ale lunii iulie.

O primă informare meteorologică, emisă de ANM până pe 30 iunie, ora 21:00, arată că va fi caniculă vineri (26 iunie) îndeosebi în vest și nord-vest, sâmbătă (27 iunie) și în centru și local în sud, iar de duminică (28 iunie) în toată țara.

Disconfortul termic va continua să se accentueze, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, apoi și în cele de deal. Temperaturile maxime se vor situa în general între 32 și 40 de grade, la umbră.

Nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime ce se vor situa în general între 18 și 25 de grade.

Cod Galben: 27 iunie, ora 10:00 – 28 iunie, ora 10:00

Sâmbătă (27 iunie) valul de căldură va persista, iar în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Astfel, maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de deal. Temperaturile minime se vor situa în general între 17 și 20 de grade.

Cod Portocaliu: 27 iunie, ora 10:00 – 28 iunie, ora 10:00

În Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania valul de căldură va continua să se intensifice, va fi caniculă și disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32…34 de grade în sudul și estul Transilvaniei și 38…39 de grade la umbră în Câmpia de Vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.

Cod Galben: 28 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00 Duminică (28 iunie) valul de căldură va persista, iar în Dobrogea și în sud-estul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile minime se vor încadra între 19 și 21 de grade, mai ridicate spre 23… 24 de grade, pe litoral și în Delta Dunării. Cod Portocaliu: 28 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00

În Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei valul de căldură intens va persista, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, la umbră, cu cele mai mari valori în Banat. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade. Cod Roșu: 28 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00 În Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, la umbră, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39…40 de grade.