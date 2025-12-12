Proteste pentru independența Justiției, revocarea Liei Savonea și demiterea miniștrilor Predoiu (PNL), Radu Marinescu (PSD) și a șefului DNA, Voineag

Vineri seară sunt din nou proteste în București și la Cluj-Napoca, pe fondul scandalului izbucnit în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiţie.
Mii de oameni s-au strâns în Piața Victoriei și cer demisia preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu (PNL) – fost ministru al Justiției, autorul noilor legi ale Justiției -, a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu (PSD), şi a procurorului-şef al DNA, Marius Voineag, numit de Klaus Iohannis la propunerea lui Predoiu și în mandatul căruia pare că a dispărut corupția.
Justiţia din România a fost capturată, relevă un documentar realizat de Recorder. Schema salvării de închisoare a tot mai mulți inculpați potenţi politic și financiar
Este a treia seară în care oamenii ies în stradă, după ce miercuri şi joi seară câteva mii de persoane au protestat în faţa sediului Consiliului Superior al Magistraturii din Capitală şi a Palatului de Justiţie din Cluj-Napoca.
Laurențiu Beșu, magistratul care a denunțat în documentarul Recorder abuzurile din justiție, renunță la funcția de judecător
Protestatarii afişează pancarte cu mesaje reevante: „Împuşcaţi, bătuţi, gazaţi, niciodată resemnaţi”, „Toţi pentru Justiţie””, „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, „Justiţie, nu corupţie””.
Șefa CAB acuză Recorder de „instigare împotriva ordinii constituționale” și îi denigrează pe magistrații care apar în documentarul „Justiției capturată”. Judecătoarea Raluca Moroșanu o contrazice: „Suntem terorizați!”
De asemenea, ei scandează: „Justiţie fără telefoane””, „Demisia””, „Ce face Lia cu justiţia? Apără corupţia””, „Lia, Lia, te sună puşcăria””, „Noi vrem dreptate, nu imunitate””, „Magistraţi independenţi, nu obedienţi””.