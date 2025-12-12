Proteste pentru independența Justiției, revocarea Liei Savonea și demiterea miniștrilor Predoiu (PNL), Radu Marinescu (PSD) și a șefului DNA, Voineag

Vineri seară sunt din nou proteste în București și la Cluj-Napoca, pe fondul scandalului izbucnit în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiţie.

Mii de oameni s-au strâns în Piața Victoriei și cer demisia preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu (PNL) – fost ministru al Justiției, autorul noilor legi ale Justiției -, a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu (PSD), şi a procurorului-şef al DNA, Marius Voineag, numit de Klaus Iohannis la propunerea lui Predoiu și în mandatul căruia pare că a dispărut corupția.