Raed Arafat, bilanț pe 2020: Este cea mai politizată situaţie de urgenţă. Efortul pentru achiziții, umbrit de acuzaţii

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru situații de Urgență (DSU), a declarat joi, la prezentarea bilanțului activității instituției în 2020, că „este cea mai politizată situaţie de urgenţă”.

„Pot să spun, din păcate, dacă vorbim de criza prin care am trecut şi prin care trecem acum, este cea mai politizată situaţie de urgenţă prin care am trecut până acum, lăsând la o parte toate celelalte prin care am trecut. Este cea mai politizată şi cea mai controversată, în sensul în care foarte multe opinii, foarte multe păreri, şi este normal, având în vedere durata lungă de existenţă a ei, dar a avut acest lucru şi impact, pentru că efortul făcut de instituţiile de achiziţii, de IGSU, întotdeauna a fost umbrit de acuzaţii, false de cele mai multe ori şi explicabile întotdeauna în mod corect, dacă eram întrebat despre modul de achiziţie, modul de transfer, de ce am făcut transferul cu Ministerul Apărării, de ce nu am lăsat o firmă să aducă materiale când nu exista transport internaţional funcţional. Toate aceste discuţii au umbrit un pic această activitate extraordinară, pentru care trebuie să le mulţumim tuturor care s-au implicat în ea şi care au făcut posibil să se realizeze dotarea la timp a personalului nostru de intervenţie”, a spus Raed Arafat.

Despre tragedia de marți de la Constanța, unde pompierii s-au dus la un incendiu izbucnit la etajul 6 al unui bloc și au asistat, până să vină autoscara, la căderea mortală a victimei care se afla pe balcon, Arafat a declarat:

„Dacă luăm situaţia de acum trei ani eram cu patru judeţe fără nicio autoscară, eram cu vreo 12-14 autoscări cumpărate după anul 2010 şi restul erau autoscări care erau din anii ’70 şi ’80. După ce s-au alocat fondurile prin programul POIM, după ce ne-a alocat Guvernul în 2017 cele 600 şi ceva de milioane de euro, unul din programe era dotarea cu autoscări”.

Potrivit acestuia, în ultimii 3 ani au intrat în dotarea inspectoratelor peste 80 de autoscări noi, astfel că nu mai există judeţe fără autoscări, ci doar localităţi fără astfel de dispozitive, iar unele mai au încă funcționale autoscările vechi.

Șeful DSU a susținut că este în curs achiziția pentru 18 platforme de salvare de la înălţime, precizând că prețul unei autoscări variază între 400 şi 600.000 de euro, în funcţie de capabilităţi. El a mai spus că a fost format un grup de lucru care va analiza inclusiv necesitatea cumpărării unor perne gonflabile.

În prezent, inspectoratele din toată țara au numai 110 autoscări cu care pompierii pot interveni pentru salvarea la înălțime.