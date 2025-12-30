Revelion cu ger – prognoza METEO

Meteorologii anunță ger în toată țara în noaptea 31 decembrie 2025 / 1 ianuarie 202, astfel că cei care doresc să petreacă Revelionul în stradă trebuie să se îmbrace gros.
Valorite termice vor fi de la -10…-9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, până spre -2 grade în zona costieră a Dobrogei și între -19 și -13 grade la munte, la peste 2000 m altitudine.
Probabilitatea de ninsoare va fi ridicată îndeosebi regiunile intracarpatice și la munte.
Cel mai geros Revelion din ultima perioadă datează din noaptea de 2014 spre 2015, când temperaturile au scăzut până la -32 de grade la Întorsura Buzăului, în condițiile unui strat de zăpadă existent în cea mai mare parte a țării.
În București s-au înregistrat între -20 și -16 grade Celsius, iar la mai multe stații meteorologice din vestul țării au fost -10 grade.
Cod Galben: 31 decembrie, orele 08:00-20:00
Totodată, ANM a prelungit avertizarea Cod Galben de vânt pentru zona montană și mai multe județe.. Astfel, în nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h și va ninge viscolit.
Intensificări ale vântului vor fi și în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50…70 km/h.
În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.
Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40…45 km/h, vor fi pe arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.