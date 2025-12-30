Revelion cu ger – prognoza METEO

Meteorologii anunță ger în toată țara în noaptea 31 decembrie 2025 / 1 ianuarie 202, astfel că cei care doresc să petreacă Revelionul în stradă trebuie să se îmbrace gros. Valorite termice vor fi de la -10…-9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, până spre -2 grade în zona costieră a Dobrogei și între -19 și -13 grade la munte, la peste 2000 m altitudine.

Probabilitatea de ninsoare va fi ridicată îndeosebi regiunile intracarpatice și la munte.

Cel mai geros Revelion din ultima perioadă datează din noaptea de 2014 spre 2015, când temperaturile au scăzut până la -32 de grade la Întorsura Buzăului, în condițiile unui strat de zăpadă existent în cea mai mare parte a țării.

În București s-au înregistrat între -20 și -16 grade Celsius, iar la mai multe stații meteorologice din vestul țării au fost -10 grade.