România, măturată de furtuni: Cod Portocaliu și Galben de ploi torențiale, cu grindină și vijelii

Țara noastră continuă să fie măturată de furtuni, de data aceasta pe aproape întreg teritoriul. Meteorologii au emis avertizări Cod Portocaliu și Cod Galben de ploi torențiale, cu grindină și vijelii, valabile până până vineri dimineața.
Cod Portocaliu
Codul Portocaliu de averse torențiale și vijelii va fi prezent în 17 județe (12 integral și restulparțial), începând de joi de la ora 12:00.
Astfel, în Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava și în zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj vor fi perioade cu averse torențiale, importante cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 70…90 km/h și izolat grindină de medii dimensiuni.
În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 40…60 l/mp și izolat peste 70 l/mp.
Cod Galben
Avertizarea Cod Galben vizează județe din Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei și a Maramureșului și zona de munte.
În aceste regiuni, vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.
Cod Galben
Totodată, ANM a emis o avertizare Cod Galben de ploi torențiale pentru Muntenia și Dobrogea: vor fi averse însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.
Front rece atmosferic
Ploile vor continua și vineri, când însă în țară se va instala un front atmosferic rece.
Iată informarea meteorologilor:
„O masă de aer polar oceanică formată deasupra Atlanticului de Nord s-a extins peste vestul și centrul Europei, iar începând cu dimineța zilei de joi (11 iunie) va aborda și partea de vest a României. Aceasă masă de aer rece va întălni aerul cald preexistent, astfel la contactul între aceste mase de aer cu proprietăți diferite vor fi manifestări ale instabilității atmosferice de natură termodinamică. (…)