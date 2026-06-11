România, măturată de furtuni: Cod Portocaliu și Galben de ploi torențiale, cu grindină și vijelii

Țara noastră continuă să fie măturată de furtuni, de data aceasta pe aproape întreg teritoriul. Meteorologii au emis avertizări Cod Portocaliu și Cod Galben de ploi torențiale, cu grindină și vijelii, valabile până până vineri dimineața.

Cod Portocaliu

Codul Portocaliu de averse torențiale și vijelii va fi prezent în 17 județe (12 integral și restulparțial), începând de joi de la ora 12:00.

Astfel, în Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava și în zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj vor fi perioade cu averse torențiale, importante cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 70…90 km/h și izolat grindină de medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 40…60 l/mp și izolat peste 70 l/mp.

Cod Galben

Avertizarea Cod Galben vizează județe din Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei și a Maramureșului și zona de munte.

În aceste regiuni, vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Cod Galben

Totodată, ANM a emis o avertizare Cod Galben de ploi torențiale pentru Muntenia și Dobrogea: vor fi averse însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Front rece atmosferic

Ploile vor continua și vineri, când însă în țară se va instala un front atmosferic rece.

Iată informarea meteorologilor:

„O masă de aer polar oceanică formată deasupra Atlanticului de Nord s-a extins peste vestul și centrul Europei, iar începând cu dimineța zilei de joi (11 iunie) va aborda și partea de vest a României. Aceasă masă de aer rece va întălni aerul cald preexistent, astfel la contactul între aceste mase de aer cu proprietăți diferite vor fi manifestări ale instabilității atmosferice de natură termodinamică. (…)

Unul dintre riscurile generate de furtunile convective ar fi grindina în general de mici dimensiuni, dar izolat și de medii dimensiuni (peste 2 cm), apoi cantitățile mari de apă ce vor cădea în intervale scurte de timp (peste 30…40 l/mp în intervale de până la 1…3 ore) și nu în ultimul rând rafalele de vânt ce însoțesc aversele. Pe parcursul nopții de joi spre vineri (11/12 iunie) linia frontului rece se va deplasa spre estul și sud-estul teritoriului, ceea ce însemnă că fenomenele de instabilitate vor continua pe zone extinse din centru, sud și est, numai că de această dată, cele mai importane elemente vizate sunt cantitățile de apă ce urmează a se înregistra pe arii mai extinse.

Vineri, vom avea o creștere postfrontală a presiunii atmosferice după trecerea frontului rece, iar asta însemnă că vom avea și intensificări ale vântului, iar ploile vor fi prezente îndeosebi pe partea de sud-estul a teritoriului (Muntenia și Dobrogea), unde mai sunt prognozate cantități însemnate de apă. Acest episod cu innstabilitate și ploi se va încheia vineri seară, iar în tot acest interval sunt estimate cantități de apă însemnate pe zone extinse.