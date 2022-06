Sportivul David Popovici, recompensat de Guvern cu 1 milion de lei, pentru performanța istorică

Elevul David Popovici, dublu campion mondial de natație (100 și 200 metri liber), va fi recompensat pentru perfomanța sa unică, de Guvernul României, cu suma de 1.000.000 de lei (200.000 de euro).

Anunțul a fost făcut joi, de premierul Nicolae Ciucă: „Astăzi, în cadrul şedinţei de guvern, am luat decizia de a recunoaşte performanţa sportivului nostru David Popovici şi în felul acesta am decis ca, fiind vorba despre o performanţă excepţională, să avem o recunoaştere pe măsură şi am hotărât să îi fie alocată din Fondul de rezervă al Guvernului o sumă în valoare de un milion de lei”.