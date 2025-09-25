Temperaturi mai mici cu 10-15 grade față de zilele precedente. Cod Galben de vânt

Vremea se răcește accentuat în toată țara, joi: temperaturile scad cu aproximativ 10…15 grade față de zilele precedente, potrivit unei informări transmise de Administrația Națională de Meteorologie.

Vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h.

Meteorologii au emis și două alerte Cod Galben de intensificări ale vântului.

Prima este valabilă joi, pentru județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov, municipiul București, vestul județului Ialomița și pe litoral. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h.

A doua avertizare Cod Galben este valabilă vineri,

județul Caraș-Severin vântul va avea intensificări cu viteze de 55…65 km/h, iar în zona montană aferentă de 80…100 km/h. Vântul va avea intensificări și pe litoral, iar rafalele vor atinge 50…65 km/h.

Până sâmbătă seara (27 septembrie), vântul va continua să aibă intensificări în județul Caraș-Severin, cu viteze la rafală de până la 60…65 km/h.