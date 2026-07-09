Un autocar cu 60 de pasageri s-a ciocnit cu un TIR: 16 răniți

Un autocar în care se aflau 61 de persoane, inclusiv copii, s-a ciocnit cu un TIR ce transporta radiatoare, joi în jurul orei 15:00, in zona Drajna, județul Călărași.

Au fost transportate la spital 16 persoane răniți (12 copii și 4 adulți). Dintre acestea, 15 au suferit leziuni ușoare, iar o alta avea multiple traumatisme.

„A fost activat Planul Roșu de Intervenție, iar pentru gestionarea situației de urgență au fost alocate 1 autospecială de transport victime multiple, 2 ambulanțe SMURD, 4 ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță, 2 autospeciale de descarcerare și 2 autospeciale pentru muncă operativă”, potrivit IGSU.

Circulația pe sensul de mers Drajna-Slobozia a fost blocat timp de o oră.