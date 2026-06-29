UPDATE! Cod Roșu de caniculă în aproape toată țara, până pe 1 iulie. Cod Galben de furtuni

Averizarea Cod Roșu de caniculă și disconfort termic a fost extinsă de meteorologi pentru aproape toată țara și prelungită până miercuri la ora 10:00, când va fi înlocuită cu Cod Portocaliu în jumătatea de nord a țării. De marți, însă, apar și furtunile. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia se vor înregistra temperaturi maxime extreme, ce reprezintă recorduri absolute pentru iunie.

Vor fi între 35 și 41 de grade, la umbră, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.

Cod Portocaliu de caniculă

Doar județele tulcea și Constanța se vor afla sub Cod Potrcaliu. Aceasta înseamnă temperaturi maxime de la 32 de grade Celsius, la umbră, pe litoral și în Delta Dunării și 37…38 de grade în partea continentală a regiunii. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi tropicale în continure, cu minime ce se vor situa între 20 și 24 de grade.

Cod Galben de ploi torențiale, furtuni și grindină

Pe de altă parte, ANM a emis și avertizări Cod Galben de ploi torențiale și furtuni, începând din după-amiaza și seara zilei de 30 iunie. Acestea vor fi, la început, în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș și Transilvania. Viteze la rafală va fi de 50…70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h). Totodată, vor fi frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp.

Fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

Cod Galben de furtuni va fi și pe 1 iulie, de la ora 12:00 până la 23:00, în sudul Banatului, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei și local în zona de munte. „Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală în general de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm)”, potrivit ANM. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp.

Cod Portocaliu și Galben de caniculă

Canicula va persista și pe 1 iunie, când va fi Cod Portocaliu, de la ora 10:00 până la ora 21:00, în nordul Crișanei, Maramureș,Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei Temperaturile maxime se vor încadra între 32…33 de grade, la umbră, în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și în jurul a 37 de grade în nordul Crișanei și în Maramureș.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

O aertizare Cod Galben de caniculă a fost emisă, pentru același interval orar din 1 iulie, pentru nordul Banatului, sudul Crișanei, sud-estul Munteniei și în Dobrogea.

Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade, la umbră, cu valori mai coborâte pe litoral și în Delta Dunării de 27…29 de grade.