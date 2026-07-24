UPDATE! Dronă intrată neautorizat în spațiul aerian românesc, doborâtă de piloți români la Padina, jud. Buzău. „Nu au mai mult de 28 de ani”

UPDATE: Drona doborâtă de piloții români a fost catalogată ca fiind ostilă, au precizat, într-o conferință de presă susținută la Ministerul Apărării, șeful Statului Major, Gheorghiță Vlad, și comandantul operațiunii, general de brigadă Gheorghe Maxim.

Șeful Statului Major a dat detalii despre cei doi piloți români care au doborât drona: „Sunt minunați. Cel care a angajat drona e căpitan, cel care l-a asigurat e locotenent. Doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani”.

știre inițială:

Prima dronă intrată neautorizat în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de doi piloți români vineri, în localitatea Padina, județul Buzău.

Președintele Nicușor Dan a postat pe rețeaua X: „În această dimineață, în jurul orei 11:00, un pilot român de pe un avion F-16 a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării noastre. Zona era nelocuită, astfel încât pilotul a putut să tragă fără să existe niciun fel de risc. În prezent, echipele instituțiilor cu atribuții cercetează zona pentru a veni cu toate detaliile despre incident”.

Autoritățile urmează să recupereze rămășițele dronei și să stabilească tipul și proveniența acesteia, dacă făcea parte dintr-un roi sau era singulară, precum și misiunea pe care o avea.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a făcut precizări pe Facebook:

„Eforturile din ultima perioada dau roade. Militarii romani au doborât o drona intrată neautorizat în spațiul aerian romanesc, astăzi in jurul orei 11:07.

Felicitări piloților români! Prin profesionalism, sânge rece și reacție rapidă, au neutralizat o dronă care a pătruns astăzi neautorizat în spațiul aerian al României. Este încă o dovadă că Armata Română își îndeplinește misiunea fundamentală: apărarea teritoriului național și protejarea cetățenilor.

În această dimineață, sistemele de supraveghere ale MApN au detectat o țintă aeriană care a intrat în spațiul aerian al României. Au fost activate imediat procedurile de intervenție, fiind ridicate de la sol aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în misiune de Poliție Aeriană sub comandă NATO. La scurt timp, s-a decis la nivel MApN ridicarea a încă 2 aeronave românesti F16, cărora li s-a dat autorizare de tragere.

După monitorizarea și urmărirea țintei, un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a angajat drona și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău.

În paralel, au fost puse în aplicare toate măsurile de protecție a populației.

Acesta este motivul pentru care am susținut constant că România trebuie să investească în apărarea aeriană, în capabilități antidronă și în modernizarea Armatei.

Amenințările de astăzi nu mai seamănă cu cele de acum zece ani, iar responsabilitatea noastră este să fim pregătiți înainte ca ele să devină crize.

Fiecare sistem radar nou, fiecare avion modern, fiecare echipament antidronă și fiecare militar bine pregătit înseamnă mai multă siguranță pentru România. Deciziile pe care le luăm astăzi în domeniul apărării nu sunt cheltuieli. Sunt investiții directe în securitatea fiecărui cetățean și în capacitatea statului român de a-și apăra suveranitatea.