UPDATE! Explozie cu multiple victime într-un bloc din București: 3 morți și 14 răniți, două etaje distruse complet, 100 de persoane evacuate

O explozie puternică a avut loc, vineri dimineață, la un bloc de pe strada Petre Ispirescu din București, fără a fi urmată de incendiu. Deflagrația a distrus complet două etaje (5 și 6), însă toți locatarii au fost evacuați, deoarece clădirea nu mai poate fi locuită.

UPDATE ora 11.15: Linia de tramvai a fost dezafectată, pentru a permite accesul camioanelor cu materiale pentru punerea în siguranță a blocului, care stă să se prăbușească, a anunțat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Numărul persoanelor decedate a crescut la 3, una dintre victime, de 24 deani, fiind găsită decedată sub o placă de beton, ea fiind gravidă.

Totodată, 14 răniți sunt internați în spitale din București. „Avem și un copil grav internat în spital, În jur de 100 de persoane sunt evacuate. Nu riscați să intrați în bloc”, a declarat raed Arafat.

La Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” sunt internați doi copii, unul de 15 ani în operație, iar o adolescentă de 17 ani este încă în investigație medicală, în stare gravă, după ce a căzut de la etașul 6 la etajul 5 al blocului, în timpul exploziei.

La Spitalul Universitar se află internați 6 răniți, dintre care unul în stare gravă, intubat, cu arsuri, care ar putea fi transferat în străinătate, a declarat ministrul Rogobete.

La Spitalul Floreaca sunt 3, cu traumatisme severe. La Spitalul „Bagdasar-Arseni” a fost adus un rănit de 73 de ani, cu arsuri.

UPDATE: Unul dintre răniți se află în stare critică la spital, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Accesul mașinilor pe Calea Rahovei a fost blocat de polițiști; nu se permite decât accesul ambulanțelor și mașinilor de pompieri.

Sunt multiple victime: două persoane decedate și 8 răniți, dintre care 5 în stare gravă, dar situația este în dinamică, potrivit șefului DSU, Raed Arafat.

A fost declanșat planul roșu, intervine echipa specializată în căutare-salvare de la Ciolpani, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov.

Deflagrația a fost cauzată de o acumulare de gaze, a anunțat prefectul Capitalei.

Inclusiv greamurile de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” au fost sparte de suflul exploziei și băncile din clase au fost răsturnate. Toți elevii au fost trimiși acasă.

De asemenea, un bloc alăturat a fost afectat.