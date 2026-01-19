UPDATE! Primarul Ciucu bagă spaima în bucureșteni, cu „falimentul Termoenergetica”. Remedierea lipsei de căldură în apartamente, prelungită din nou

UPDATE: Termoenergetica a anunțat luni seară, fix la ora 23:00, când avea estimată remedierea lipsei căldurii în o treime dintre blocurile din București, că a prelungit termenul până vineri,23 ianuarie, la ora 23:30. Această manevră a TEB de a prosti consumatorii se întâmplă în fiecare săptămână, începând din 4 ianuarie, când a fost oprită furnizarea încălzirii „pentru 3 zile”.

După 15 zile de la oprirea căldurii în apartamentele a o treime dintre blocurile din Capitală, noul primar general, Ciprian Ciucu, bagă spaima în bucureșteni cu falimentul Termoenergetica.

Iată ce a scris edilul Capitalei, luni, pe Facebook:

„Zilele acestea mă concentrez pe salvarea sistemului de termoficare. Într-o primă fază, pe salvarea de la faliment, apoi tot anul mă voi ocupa de optimizarea lui și eficientizarea lui.

Astăzi am avut două întâniri, una cu Termoenergetica, despre problemele structurale pe care le are termoficarea Capitalei. Alta, cu ANRE, instituția care reglementează modul în care funcționeaza Termoenergetica și relația (termeni contractuali) dintre Termoenergetica și ELCEN.

Pe scurt, după ce RADET a fost desființată și înlocuită cu Termoenergetica, acestă din urmă are fix aceleași probleme pe care le-a avut RADET-ul: în fiecare an de la (re)înființare a avut pierderi uriașe! Se repetă exact tiparul RADET. De aceea, aici preiau personal leadership-ul reformelor care vor urma, pentru că este clar că se îndreaptă spre faliment, repetând exact experiența defunctului RADET. Nu va fi ușor, vor fi multe bătălii politice și admnistrative de dus. Sper să fiți cu mine. Așa cum este acum Termoenergetica NU funcționează pe principii economice, „vinde cu 2 lei și cumpară cu 3 lei”. Asta, în condițiile în care costurile cu forța de muncă sunt de doar cca. 13% din buget. Funcționează în condiții de eșec premeditat. O parte din datorii s-au acumulat din cauza reglementărilor (cum ar fi termene de facturare și plăți care a dus la penalități aberante): penalitățile anuale sunt dublul investițiilor pe care le facem (TMCB are 30 mil. investitii și 60 mil. penalități). Am discutat acest lucru cu conducerea ANRE și am convenit să rezolvăm o parte din aceste probleme care vin din reglementare. Am găsit deschidere, mulțumesc! Cealaltă problemă majoră vine din diferența dintre pierderile tehnologice de cca. 22,5% (pierderi recunoscute, inerente unui sistem tehnologic de acest tip) și pierderile reale, de cca. 39% (unii spun că ar fi mai mari, din cauza faptului că infrastructura este ciur). O parte din problemele de termoficare, cele din acestă perioadă, vin dinspe ELCEN care are probleme din cauza neplății datoriilor de către Termoenergetica. Da, suntem în dilema cu oul și cu găina. Este nevoie să avem un responsabil unic! Am convenit cu dl. Ministru Bogdan Ivan să analizam mâine activitatea Elcen și Termoenergetica și să discutăm despre stadiul investițiilor pentru retehnologizarea ELCEN și soluțiile pentru a avea un sistem de termoficare coerent, care să integreze producția cu distribuția. O mare parte din datorii vin de aici. Atenție: falimentul Termoenergetica, de data acesta atrage automat falimentul ELCEN și colapsul mega-sistemului de termoficare moștenit de la comuniști! Acum nu mai este loc de menevre politicianiste, ci de acțiune! P.S. Astăzi Consiliul General a mai aprobat un împrumut de 150 milioane de lei pentru a plăti datorii! URĂSC SĂ NE ÎMPRUMUTĂM PENTRU A PLĂTI DATORII! Nu este normal! Am nevoie de sprijinul bucureștenilor pentru a face cu concursul Guvernului reformele necesare! P.P.S. În ceea ce privește actualele probleme, voi cere conducerii ELCEN și Termoenergetica să vină cu explicații clare, dacă soluții nu au! Nu sunt aspecte care să țină de voința primarului sau a ministrului energiei, pentru că nu suntem absurzi și nu vrem noi să dăm apă caldă și căldură. Voi discuta rediscuta acest subiect și cu dl. ministru Ivan”.

Amintim că, pe 29 decembrie 2025, fostul director general al ELCEN, Claudiu Creţu, şi fostul director comercial al Electrocentrale Bucureşti, Cristian Zamfiroi, au fost trimiși în judecată la Tribunalul București, sub control judiciar, pe pentru luare de mită şi complicitate la această infracțiune.