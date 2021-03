Val de critici la adresa lui Iohannis, din partea internauților, pe tema clasării dosarului „10 August”

Alexandru Mircea: „ Derapaj, domnule presedinte! Ministrul justitiei nu are dreptul sa intervina in dosarele penale. Nici presedintele Romaniei nu are dreptul sa ceara astfel de explicatii. Asta tine de separatia puterilor in stat. Asta este intr-o Romanie normala. Insa Romania normala nu este cum crezi tu. Nici dupa 5 ani nu ai inteles nimic din organizarea constitutionala a statului”.