Val de frig, ploi și vijelii, ninsori la munte – cel puțin o săptămână

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo de intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, și, la munte, ninsori și strat de zăpadă, valabilă de joi după-amiaza până luni, la ora 10:00.

Însă aceste fenomene vor dura cel puțin o săptămână, potrivit prognozei ANM pe următoarele două săptămâni.

Potrivit ANM, , joi (26 martie), temporar vor fi intensificări ale vântului ) în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei și noaptea îndeosebi în Oltenia și Muntenia, iar vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45…55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70…80 km/h.

De vineri (27 martie), ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1.700 m, la început în Carpații Meridionali apoi și în restul zonelor montane, va ninge și se va depune strat de zăpadă, local consistent și va fi viscol.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și local de peste 40…60 l/mp, cu precădere în sud-vestul și sudul țării, precum și în zonele montane. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud izolat vor fi descărcări electrice.

Iată și prognoza pe două săptămâni, care arată că media temperaturilor va fi de 2-4 grade Celsius noaptea, în schimb ce ziua nu vor mai fi peste 14 grade.

