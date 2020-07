Vela se laudă cu o infracţionalitate mai scăzută cu 11% în starea de urgență și alertă

Ministrul de Interne, Marcel Vela, s-a lăudat, vineri, cu un nivel scăzut de infracţionalitate în starea de urgență și alertă, la bilanțul activității Poliției Române, prezentat de secretarul de stat Bogdan Despescu, fost șef al IGPR în perioada guvernării Cioloș, Grindeanu și Tudose.

„Pe lângă activitatea pe care o desfăşurăm în combaterea epidemiei – MAI, Poliţia Română, Poliţia de Frontieră, Jandarmeria, Serviciul de Acţiuni Speciale -, suntem implicaţi şi în combaterea infracţionalităţii. Aşa cum am spus încă de la începutul mandatului meu, toleranţă zero faţă de infracţionalitate (…) Am reuşit împreună să avem un nivel mai scăzut de infracţionalitate faţă de perioada similară din anul anterior”, a spus Vela.

La rândul său, Bogdan Despescu a declarat:

„Vă informez că, în această perioadă, la nivel naţional au fost sesizate cu 11% mai puţine infracţiuni faţă de perioada similară din anul trecut şi aici mă refer la cei mai importanţi indicatori: furturi, tâlhării, infracţiuni stradale. Astfel, infracţiunile contra persoanei au scăzut cu 8% faţă de perioada similară din 2019, iar infracţiunile contra patrimoniului – cu 13%. În perioada ianuarie-iunie 2020, numărul infracţiunilor stradale a scăzut cu 25% faţă de primele şase luni ale anului 2019. Aşadar, acţiunile noastre nu s-au desfăşurat doar pentru prevenirea şi împiedicarea răspândirii noului coronavirus. O atenţie deosebită a fost acordată combaterii infracţionalităţii de orice fel, prin activităţi preventive, operative şi de investigare”.

Referitor la activităţile Poliţiei de Frontieră, în primele şapte luni ale anului 2020, secretarul de stat Despescu a spus că au fost ridicate în vederea confiscării a aproximativ 1,3 milioane de pachete de ţigări în valoare de peste 16 milioane lei, fiind destructurate cinci grupuri infracţionale specializate în infracţiuni de contrabandă cu ţigări, în care au fost identificate 28 de persoane.

Totodată, în perioada de referinţă, au fost înregistrate peste 300 de dosare penale cu infracţiuni din sfera contrabandei cu ţigarete, fiind cercetaţi 250 de făptuitori.

Potrivit rezultatelor prezentate de Bogdan Despescu, în luna iulie au fost destructurate 50 de grupări infracţionale, din care 34 prin trimiterea în judecată a 95 de membri de către unităţile de parchet.

Poliţiştii de combatere a crimei organizate, împreună cu procurorii DIICOT au desfăşurat 97 de acţiuni operative şi au efectuat 480 de percheziţii domiciliare, fiind cercetate 445 de persoane, dintre care 92 persoane sub control judiciar, iar 149 persoane au fost reţinute sau arestate preventiv.

În luna iulie, poliţiştii au desfăşurat 20 de operaţiuni şi 167 de percheziţii domiciliare, pentru destructurarea grupărilor specializate în traficul de persoane, acte de terorism şi de spălarea banilor. De asemenea, 41 de persoane au fost reţinute şi arestate, iar 39 persoane au fost puse sub control judiciar.

De asemenea, pe linia antidrog, în cadrul a 50 de acţiuni operative, s-au efectuat 200 de percheziţii şi au fost reţinute sau arestate 89 de persoane, iar alte 24 au fost plasate sub control judiciar.

Tot în iulie, s-au desfăşurat 25 de acţiuni operative şi 108 percheziţii la grupări specializate în infracţiuni informatice, în aceste dosare fiind reţinute sau arestate 19 persoane, iar 29 au fost plasate sub control judiciar. În plus, pentru recuperarea prejudiciilor produse prin activitatea acestor grupări s-au pus sechestre pe 60 de imobile, 26 de maşini de lux, au fost confiscate arme, aproape 10.000 de euro falsificaţi, laptopuri, staţii de emisie-recepţie, sute de cartuşe, aproximativ 40.000 de pachete de ţigări din contrabandă şi sume de bani în lei şi valută.

De asemenea, în luna iulie, au fost depistate 39 de persoane urmărite naţional şi 42 de persoane urmărite internaţional.

Secretarul de stat în MAI a mai anunţat că în domeniul combaterii infracţionalităţii economice, poliţiştii au efectuat 530 de percheziţii domiciliare, iar faţă de 600 de persoane au fost dispuse măsuri de continuare a urmăririi penale.

În cazul a 100 de persoane, s-au dispus măsuri preventive – 46 de reţineri, 21 au fost arestate preventiv, două persoane arestate la domiciliu şi 31 plasate sub control judiciar.

Bogdan Despescu a precizat că, pentru recuperarea prejudiciului cauzat în aceste dosare, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare totală de 51 de milioane lei, dintre care 16 milioane în numerar sau în conturi bancare, fiind indisponibilizate bunuri în valoare totală de 8 milioane lei.