VIDEO. CNA a retras licențele Realitatea Plus și Gold FM, pentru neplata amenzilor din anul 2024

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a retras, marți, licența postului de televiziune Realitatea Plus și pe cea a canalului de radio Gold FM, din cauză că nu au achitat amenzile din anul 2024. (Vezi la finalul articolului înregistrarea online a ședinței publice a CNA – subiectul amenzilor, de la ora 1.39)

Realitatea Plus și Gold FM urmează să îşi înceteze emisia după ce ANCOM primeşte informarea de la CNA și le oprește emisia.

Patronul Realitatea Plus este Maricel Păcuraru, condamnat la închisoare în 2014, în dosarul „Poșta Română”, pentru spălare de bani și instigare la abuz în serviciu.

Canalul de radio Gold FM îi aparține familiei lui Cozmin Gușă (55 ani), fost secretar general al PSD (2001 – 2003), migrat ulterior la PD (2004-2005), fost deputat PNL-PD și reînscris în PSD în anul 2023.

UPDATE: Realizatoarea TV Anca Alexandrescu a anunțat că Realitates Plus va emite în continuare, dar online, până la o decizie judecătoarească. „Nu ne vom opri! Vom contesta în instanță și vom emite în continuare pe online! Și dacă e nevoie și din fața Palatului Victoria și de la Cotroceni! Așa că ne vedem diseară de la ora 21 pe toate platformele online!”, a scris pe Facebook Alexandrescu. Ea susține că Realitatea Plus a dovedit cu documente că au fost plătite toate amenzile

Comunicatul CNA:

„Întrunit în ședința publică din data de 07.04.2026, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat situația radiodifuzorilor care nu au depus dovada achitării amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 – septembrie 2025. În temeiul dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora:

„Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situații: (…) d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia”, Consiliul a decis retragerea licențelor audiovizuale deținute de societățile PHG MEDIA-INVEST S.R.L (pentru REALITATEA PLUS) și ANGUS RESOURCES S.R.L. (pentru GOLD FM)”.

Amenzi plătite pe repede înainte, chiar în timpul ședinței CNA

Potrivit CNA, Realitatea Plus are 28 de amenzi, aplicate începând din 2024 și care totalizează 605.000 de lei. Postul TV a cerut în instanță, la Curtea de Apel București, suspendarea unei singure amenzi, însă solicitarea i-a fost respinsă. Ulterior, toate celelalte amenzi au fost contestate, inclusiv cele din 2025.

În februarie 2026, după ce a primit scrisoarea trimisă de CNA pentru a prezenta dovada plății amenzilor, Realitatea Plus a achitat amenzile din anul 2025 – deși erau contestate -, însă nu a plătit nicio amendă din 2024.

Avocatul postului TV a spus că Realitatea Plus este vizată, începând din februarie, de un control al Direcției Antifraudă și că nu se află în evidența ANAF cu amenzi neplătite.

Însă, reprezentanții CNA i-au replicat că ANAF le-a trimis o adresă în care precizeză: „Având în vedere că amenzile sunt contestate în instanță, ele nu pot fi înregistrate la ANAF”.

Ședința a luat o pauză de o oră, timp în care avocatul s-a angajat că va depune proba plăților pentru amenzile din anul 2024, despre care susținea că au fost achitate. Însă, în acea oră, patronii Realitatea Plus au plătit șase dintre amenzile pe 2024, iar ordinele de plată au fost transmise prin e-mail la CNA. Au rămas, însă, 24 de amenzi neplătite din 2024.

Daria Gușă: „Astăzi, după ce am început ședința, nu am știut că suntem pe ordinea de zi. În următoarele 20 de minute am făcut plățile”

Tot în ședința CNA, Gold FM a fost reprezentat de Jessie Baneș, logodnica fiul lui Cozmin Gușă, Andrei Gușă – deputat ales pe listele SOS, pe care l-a părăsit după nici 6 luni, migrând la AUR, partidul lui George Simion.

Ulterior s-a alăturat ședinței și Daria Gușă, fiica lui Cosmin Gușă. Ea a recunoscut să plata amenzilor a fost făcută în timpul desfășurării ședinței CNA.

„Nu am știut de acest email, care nu au fost plătite, iar mailul din februarie nu a ajuns la mine. Undeva este o problemă. Astăzi, după ce am început ședința, nu am știut că suntem pe ordinea de zi. În următoarele 20 de minute am făcut plățile. Nu dorim să operăm în ilegalitate”, a declarat Daria Gușă în ședința CNA.

„Necunoașterea legii este altceva”, i-a replicat președintele CNA, Valentin Jucan. Acesta a invocar reaua credință, spunând că amenzile Gold FM erau mici, patru de câte 5.000 de lei și una de 10.000 de lei, astfel că dacă postul de radio ar fi vrut, le-ar fi achitat încă din anul 2024.

Decizia CNA, votată la ora 15.06, conform înregistrării online, vine după mai multe ore de discuții în ședință publică, la care au participat şi reprezentanţii PHG Media, societatea care operează Realitatea Plus. Aceștia au arătat că televiziunea a plătit amenzile aferente anului 2025.

Deși Georgică Severin, membru CNA, a insistat să se amâne decizia pentru o altă şedinţă, însă propunerea lui nu a întrunit voturile necesare (6), iar Valentin Jucan, vicepreşedintele CNA, a propus retragerea licenţei Realitatea Plus.

Membrii CNA Georgică Severin, Rodica Bârsan și Lucian Dindirică au votat pentru amânarea deciziei.

Au votat în unanimitate toți cei 7 membri ai CNA prezenţi: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma şi Vasile Bănescu.

Georgică Severin şi alt membru al CNA, Lucian Dindirică, ambii propuși recent de PSD în CNA, s-au retras de la vot.