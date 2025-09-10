Vin ploile! Cod Galben de averse, vijelii și viituri

Meteorologii au emis două avertizări Cod Galben de ploi torențiale și vijelii, valabile miercuri și joi, iar hidrologii au transmis o alertă similară de viituri, pentru joi.

Potrivit ANM, începând de miercuri seară și până vineri la ora 20.00, vor fi intervale cu averse în cea mai mare parte a țării.

În noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi, ploile torențiale vor acoperi îndeosebi regiunile intracarpatice, apoi mai ales jumătatea de est a țării.

Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20…40 l/mp și izolat de peste 50…60 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare, de miercuri seară și până la sfârșitul zilei de joi, în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar la munte de peste 60…80 km/h.

Cod Galben de vijelii: 10 septembrie, ora 20:00 – 11 septembrie, ora 12:00

Începând din seara zilei de miercuri (10 septembrie), în județele Caraș-Severin și Timiș, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80…100 km/h.

Cod Galben de ploi torențiale: 11 septembrie, orele 02:00 – 12:00

În Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și în Munții Apuseni temporar va ploua.

Ploile vor avea caracter de aversă și vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice, astfel că mai ales prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 20…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.

Cod Galben de viitui: 11 septembrie, orele 06:00 – 16:00

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare Cod Galben de viituri, valabilă pe parcursul zilei de joi pe râuri din nouă județe.

Astfel, pe fondul precipitațiilor prognozate și al propagării acestora, se vor înregistra scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri ale debitelor și nivelurilor, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe anumite sectoare de râuri din județele: Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor, Sălaj, Hunedoara, Arad și Alba.