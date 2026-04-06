Vreme rea, de Paști! Ploi, lapoviță, ninsori la munte și temperaturi nefiresc de scăzute. Cod Galben de vijelii, în toată țara

Vremea se răcește semnificativ înainte de Paști și va continua până după sărbători, avertizează meteorologii. Vor fi ploi, lapoviță, ninsori la munte și temperaturi neobișnuit de scăzute, cu până la zece grade Celsius mai mici față de ultimele zile. Astfel, mercurul din termometre va scădea până la maxim 10 grade ziua și 2 grade noaptea, în medie.

„Temporar, vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45…60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80…90 km/h.

Începând din noaptea de marți spre miercuri (7/8 aprilie) vor fi precipitații mixte în centrul, estul și sud-estul țării, iar la munte vor predomina ninsorile și, mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali, se va depune strat nou de zăpadă (local 10…15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp.

De marți (07 aprilie), vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la începutul săptămânii viitoare se va menține rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă”, se arată înt informarea ANM.

ANM a emis, totodată, mai multe avertizări Cod Galben de vijelii, ce vor continua și în zilele următoare.

Cod Galben: 6 aprilie, orele 12:00-21:00

În Maramureș, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și nordul Crișanei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.

La munte, rafalele vor fi de 70…80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 90…100 km/h.

Cod Galben: 6 aprilie, ora 21:00 – 7 aprilie, ora 10:00

În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze de 70…80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90…100 km/h.

Cod Galben: 7 aprilie, orele 10:00-21:00

În Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 100…120 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza acest mesaj, inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).