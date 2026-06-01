Vremea în București: 25 de grade Celsius și posibile ploi după-amiaza, luni și marți

Vremea în București rămâne plăcută, cu 26 de grade Celsius și posibile ploi în aversă, luni și marți după-amiaza, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Iată mesajul ANM transis luni:

În intervalul 1 iunie (luni), ora 12:00 – 2 iunie (marţi), ora 09:00, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate îndeosebi după-amiaza şi noaptea, când vor fi perioade cu averse moderate cantitativ (în general 10 – 15 l/mp) şi descărcări electrice.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate averselor (40-45 km/h).

Regimul termic va fi caracterizat pe parcursul zilei de luni de valori apropiate de cele normale datei, astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 13- 15 grade.

Pe 2 iunie (marţi), cerul va fi temporar noros şi, îndeosebi după-amiaza şi seara, va creşte probabilitatea pentru averse şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade.