Vremea se răcește din nou, pentru două zile. Ninsorile cuprind aproape toată țara

Vremea se răcește din nou, începând de duminică şi în noaptea de duminică spre luni în Moldova, estul şi sud-estul Transilvaniei, apoi în Oltenia, Banat, Transilvania şi la munte, de luni până marţi seara.

Potrivit ANM, se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5-10 cm, iar la munte, de 15 cm. Izolat se va forma polei sau gheţuş.

Pe arii restrânse se vor acumula cantităţi de apă de 5-10 l/mp, iar în zona montană şi în sud-vestul teritoriului de până la 15 l/mp.

ANM a emis și o atenționare nowcasting Cod Galben de lapoviță cu depuneri locale de polei, valabilă duminică până la ora 16:00, pentru județele Botoșani, Iași și Vaslui, precum și pentru zonele joase din Suceava și Neamț.

În sud-vestul, sudul şi estul ţării, local vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45-50 km/h, iar în Munţii Banatului şi la altitudini mari în vestul Carpaţilor Meridionali rafalele vor depăşi 80-90 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

ANM avertizează că vremea va deveni deosebit de rece în regiunile extracarpatice, geroasă în noaptea de luni spre marţi (9/10 februarie) în Moldova şi estul Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor încadra între -6 şi 3 grade, iar cele minime, în general, între -15 şi -5 grade Celsius.