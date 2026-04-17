Vremea se schimbă: Cod Galben de ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină; temperaturile scad drastic

Vremea se schimbă, începând de vineri, când ANM a transmis o informare în acest sens, dar și două avertizări Cod Galben de ploi în aversă, descărcări electrice, grindină și vijelii. Totodată, temperaturile scad drastic și vor rămâne așa toată săptămâna viitoare.

Până sâmbătă la ora ora 20:00, în centrul, sudul și estul țării, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și vor fi perioade cu averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp, local se vor acumula cantități de apă de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25 l/mp. Izolat în regiunile sudice va cădea grindină.

Temporar vântul va avea intensificări, pe parcursul zilei de vineri (17 aprilie), în regiunile vestice, dar și în restul teritoriului, îndeosebi în timpul ploilor, iar sâmbătă (18 aprilie) în est, sud-est, la munte și local în rest. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60…80 km/h.

Cod Galben de ploi torențiale: 17 aprilie, orele 12:00-21:00

În județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) și izolat vijelii și grindină. În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste 35 l/mp.