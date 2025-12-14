Ziua 5 de proteste. Zeci de mii de tineri, la marșul „Împreună pentru Justiție” – în București, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Timișoara, Constanța

Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă să protesteze duminică, pentru a 5-a zi consecutiv, la București la Cluj, Iași, Oradea, Timișoara, Constanța, cerând o justiție independentă, corectă, dar și demiterea celor responsabili de problemele grave din instanțele de judecată, unde se achită pe bandă rulantă corupții cu gulere albe.

Este efectul documenarului-investigație publicat, miercurea trecută, de jurnaliștii de la Recorder și intitulat sugestiv: „Justiție capturată”.

De asemenea, protestatarii au desfășurat drapele de mari dimensiuni și au afișat o fotografie în mărime naturală a Liei Savonea care purta mesajul „Asigur protecţie pentru corupţi”.