Ziua 5 de proteste. Zeci de mii de tineri, la marșul „Împreună pentru Justiție” – în București, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Timișoara, Constanța

Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă să protesteze duminică, pentru a 5-a zi consecutiv, la București la Cluj, Iași, Oradea, Timișoara, Constanța, cerând o justiție independentă, corectă, dar și demiterea celor responsabili de problemele grave din instanțele de judecată, unde se achită pe bandă rulantă corupții cu gulere albe.
Este efectul documenarului-investigație publicat, miercurea trecută, de jurnaliștii de la Recorder și intitulat sugestiv: „Justiție capturată”.
Justiţia din România a fost capturată, relevă un documentar realizat de Recorder. Schema salvării de închisoare a tot mai mulți inculpați potenţi politic și financiar
Protestele au debutat chiar în aceeași seară, miercuri 10 decembrie – care este și Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Atunci, mii de persoane – majoritatea tineri – au venit cu pancarte în faţa sediului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).
În serile următoare, protestele au continuat în Piața Universității din Capitală şi la Curtea de Apel din Cluj-Napoca, în Piața Unirii din Iași, Timișoara, în fața Judecătoriei Craiova, la Timișoara – Palatul Dicasterial, precum și la Londra, UK – Parliament Square.
Proteste pentru independența Justiției, revocarea Liei Savonea și demiterea miniștrilor Predoiu (PNL), Radu Marinescu (PSD) și a șefului DNA, Voineag
Manifestanții cer demisia preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu (PNL) – fost ministru al Justiției, autorul noilor legi ale Justiției -, a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu (PSD), şi a procurorului-şef al DNA, Marius Voineag, numit de Klaus Iohannis la propunerea lui Predoiu și în mandatul căruia pare că a dispărut corupția.
Laurențiu Beșu, magistratul care a denunțat în documentarul Recorder abuzurile din justiție, renunță la funcția de judecător
De asemenea, peste 150.000 de români au semnat până în prezent petiția Declic pentru modificarea legilor justiției.
Protestatarii au participat dumincă și la marșul „Împreună pentru Justiție”, atât în București, cât și la Cluj-Napoca. Au ieșit în stradă, de asemenea, protestatari la Iași, Timișoara, Brașov, Oradea. Constanța, Milano – Consulatul României.
Protestatarii au purtat pancarte inscripţionate cu mesajele „Justiţie fără telefoane”, „Când Savonea salvează corupţii, noi salvăm Justiţia! Revocare”, „Toţi pentru justiţie”, „Justiţie capturată, /O vrem eliberată”, „Justiţia asigură protecţie pentru corupţi”, „Justiţie independentă”, „Fanii AUR, PSD, CG, POT, SOS, unde sunteţi? Aaa… vă sună Lia? Am înţeles, ‘patrioţilor’!”, Demisia”, „Nu mai plimbaţi dosarul! Nu e câine!”, „Integritate, nu complicitate”, „Vrem cătuşe, nu scuze”, „Je suis Raluca”.
Manifestanții au fluturat steaguri tricolore, ale Uniunii Europene și au scandat lozinci precum „Justiţie, nu corupţie””, „Afară, afară / Cu mafia din ţară””, „PSD şi PNL, aceeaşi mizerie””.
Aprinderea lanternelor de la telefoane a fost şi duminică seara un moment aparte al protestului.
De asemenea, protestatarii au desfășurat drapele de mari dimensiuni și au afișat o fotografie în mărime naturală a Liei Savonea care purta mesajul „Asigur protecţie pentru corupţi”.
Șefa CAB acuză Recorder de „instigare împotriva ordinii constituționale” și îi denigrează pe magistrații care apar în documentarul „Justiției capturată”. Judecătoarea Raluca Moroșanu o contrazice: „Suntem terorizați!”
Protestele vor continua, cel mai probabil, și în zilele următoare.