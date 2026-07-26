Ziua și drona: Piloții români au doborât 3 drone rusești. Mesajul ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță

Piloții români de F16 au neutralizat trei drone rusești în ultimele trei zile, iar ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a transmis că „războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri dincolo de granițele Ucrainei”.

„O altă dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă astăzi (duminică – n.r.) de militarii români. Este a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive.



Eforturile din ultimele luni din cadrul MApN dau rezultate.



Astăzi, la ora 10:13, o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă care pătrunsese neautorizat în spațiul aerian al României.



Drona a fost detectată de radarele MApN în afara spațiului aerian românesc, înainte de a pătrunde în România. A intrat în țară la 10:08 deasupra apelor teritoriale, la verticala 25km SE de Sulina, iar cinci minute mai târziu a fost neutralizata în condiții de siguranță, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României.



Siguranța României nu se apără cu sloganuri. Felicitări piloților și echipelor de suport de la sol!



Fiecare astfel de incident confirmă că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucraina continuă să genereze riscuri dincolo de granițele Ucrainei.



România va continua să își apere ferm suveranitatea și spațiul aerian, dar aceste provocări trebuie să înceteze!”, este mesajul ministrului Apărării.