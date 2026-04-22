Episodul 2. Generalisima Roxana MIHAI, Regina Clanurilor Interlope MAI coordonate de Despescu!

Saga CRIMĂ fără PEDEAPSĂ, Partea a V-a

Sub sloganul „Mie ce îmi iese”, generalisima MIHAI comite de mai bine de 15 ani, în formă continuată, grave abateri de la Codul de Etică al Polițistului și încălcări flagrante ale Codului Penal. Rămâne de văzut până când va avea PROTECȚIA generalului cu patru stele, episcopul Catedralei MAI, Bogdan DESPESCU. Și pentru ași ascunde averea ilicită de ochii DGA și ANI, Roxana MIHAI stă într-un concubinaj strategic cu Gabriel PETRE, tatăl copilului său botezat de omul generalisimei, escrocul Gabriel POPESCU, în august 2019, în fastuosul Domeniu Greaca din Giurgiu!

Atunci când mai mulți afaceriști se ceartă și își fură unui altuia căciula plină cu„ banii albi pentru zile negre”, scandalul ajunge în justiție: fie „în civil”, fie „în penal”.

Importanța unor astfel de scandaluri poate fi „de cancan” sau de „interes public”.

SECUNDA nefiind un cotidian online de scandal va analiza implicare unor înalți funcționari de stat din MAI, Parchete, DNA, DIICOT și Justiție într-un circ nesfârșit de escrocherii comise de o gașcă coordonată de un general din MAI, domnișoara Roxana MIHAI.

Interes public major

Aparent, subiectul anchetei noastre este o „divergență” dintre două tabere de „afaceriștii„. La început în aceeași tabără, apoi în grupuri diferite.

În „Tabăra Escrocilor” condusă de generalul MAI Roxana-Elena MIHAI se regăsesc „afaceriștii” Gabriel POPESCU cu familia, Florentin NEACȘU, concubinul generalisimei Gabriel PETRE, coordonatorul de doctorate false din Academia de Poliție Claudiu ȚUPULAN, notarul Florea NECULAI și alți „asociați” cu funcții speciale în organele de forță ale STATULUI.

În „Tabăra Spoliaților” se află Pilotul Iulian POPESCU, Investitorul Florin STĂNICĂ și Avocatul Ioan-Daniel LUNGU.

N.B. Există și un „arbitru” în persoana lui Ion GÎLICE, un român stabilit în SUA! Dar și un om care și-a notat/arhivat pe „Agenda Roșie” toate informațiile, fotografiile, documentele și pașii afacerilor ilegale comise de Grupul MIHAI, ca o formă de „asigurare” sau „șantaj”: Florentin NEACȘU, cel care dacă „se varsă” toată gașca de escroci ajunge la „Beciul Domnesc”.

Care este „interesul public” în acest scandal cu bani mulți în joc? „Interesul public” este atât pecuniar – impozite neachitate, fraude fiscale, escrocherii comise de angajați ai statului în funcții importante, fals în declarații și în acte publice, cât și de siguranță socială privind Complexul HUEDIN – un centru comercial public.

Din „Tabăra Spoliaților” am obținut pe căi legale plângerile penale înaintate de avocatul Ioan-Daniel LUNGU, de Pilotul Iulian POPESCU precum și de anumite rezoluții emise de procurori corupți și decizii judecătorești extrem de ciudate și ilegal concluzionate. Pentru a păstra echidistanța, am solicitat puncte de vedere și de la membrii Taberei Roxana MIHAI.

Până la publicarea acestui episodului NU am primit niciun răspuns de la personajele importante din Grupul de Interese condus de generalisima Roxana MIHAI.

Fie Proști, fie Corupți

Azi vă prezentăm Schema „Taberei Escrocilor” conduși de generalisima Roxana MIHAI. Iar în episoadele următoare o să vă demonstrăm cum sunt puse la cale diverse afaceri ilegale și cum funcționari din instituțiile statului „refuză” să aplice legea. Și pentru că vorbim de profesioniști, atunci putem emite o judecată de valoare: acești funcționari sunt fie proști, fie corupți.

Modul de operare al „Taberei Escrocilor”, adică al Grupului de Interese coordonat de generalisima Roxana MIHAI, este următorul:

se găsesc oameni care au bani produși din afaceri oneste;

prin diverse artificii, acești oameni sunt introduși în grup;

sunt alintați, sprijiniți, admirați, invitați pe la Revelioane, zile onomastice și botezuri pentru a li se atrofia simțul pericolului ;

apoi le sunt prezentate afaceri inițial legale în care pot intra cu diverse sume de bani;

odată intercalați financiar în afaceri, acești oameni sunt spoliați prin diverse metode ilegale în interiorul afacerilor care între timp au devenit parțial ilegale ;

când „spoliații” se trezesc din „beția prostiei” și cer returnarea fondurilor investite sunt atenționați că nu vor mai obține nici măcar un leu dacă nu acceptă firimiturile care le sunt oferite ;

iar atunci când „spoliații” încearcă prin intermediul Instituțiilor de Stat să-și recupereze pagubele sunt tratați cu refuz sau cu amânări de peste cinci ani de polițiști, procurori sau judecători.

Care este implicarea și rolul Generalisimei Roxana MIHAI în afacerile ilegale puse la cale de „Tabăra Escrocilor”?

În primul rând PROTECȚIA membrilor loial ei prin trafic de influență și corupție în DGA, DGPI, Parchetul General, DIICOT, DNA și Tribunale. În al doilea rând coordonarea afacerilor pentru ca o parte din fondurile produse ilegal să ajungă și în visteria sa prin intermediul personal dar și al concubinului, tată-l copilului său, Gabriel PETRE! Sub sloganul „Mie ce îmi iese”, generalisima MIHAI comite de mai bine de 15 ani, în formă continuată, grave abateri de la Codul de Etică al Polițistului și încălcări ale Codului Penal.

N.B. Roxana MIHAI are cu Gabriel PETRE o relație de mai bine de 15 ani și au un copil împreună. Generalisima a preferat să nu legalizeze legătura de familie pentru a NU da socoteală despre surplusul de bani deținuți ilegal în hulitele Declarații de Avere. Conform Legii ANI, dacă nu ești soț cu acte NU exiști, ești o nălucă financiară!

P.S. În episoadele următoare vom demonstra cu documente escrocheriile comise de oamenii generalisimei Roxana MIHAI, hoțiile dar și rezoluțiile procurorilor corupți și deciziile judecătorești de un absurd impecabil – „curat murdar” Coane Despescule!

VA URMA