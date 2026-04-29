Episodul 3. DESPESCU & DGA o salvează pe Generalisima Roxana MIHAI de fapte penale. Deocamdată!

Saga CRIMĂ fără PEDEAPSĂ, Partea a VII-a

Iulian POPESCU este pilot de avion și instructor de zbor. Din aceste două profesii, Iulian Popescu a strâns sume mari de bani pe care le-a plasat în diverse active. În acest context la cunoscut pe „afaceristul” Gabriel POPESCU. Deși nu există un grad de rudenie între ei, în timp, cei doi și-au cimentat o amiciție care a dus la o mare încredere cel puțin din partea PILOTULUI POPESCU pentru „afaceristul” Gabriel POPESCU.

Atât de mare a ajuns încrederea PILOTULUI în „afacerist” încât i-a predat cheile de la casă, au început câteva afaceri împreună, l-a mandat pe Gabriel POPESCU să-i reprezinte interesele incluziv într-o relație cu CEC.

După „luna de miere”, PILOTUL Iulian POPESCU a fost aruncat într-o tornadă de escrocherii concepute de Gabriel POPESCU cu ajutorul rudelor sale, ale notarului NECULAI și sub PROTECȚIA a doi înalți funcționari din Poliția Română: falsificatorul de doctorate de la Academie, Claudiu ȚUPULAN și directoarea Fondurilor Externe din MAI, generalul Roxana MIHAI.

La spolierea lui Iulian POPESCU a participat și generalisima Roxana MIHAI. Așa rezultă din ORDONANȚA din 17 aprilie 2026 semnată de procurorul de la CAB, Ioana BORJOG în Dosarul Penal 108/158/P/2023.

În documente se arată cum Roxana MIHAI a participat la o ȚEAPĂ fiscală pusă la cale de Gabriel POPESCU.

Mai precis, în 8 mai 2016, MIHAI a achiziționat în nume propriu de la PILOTUL Iulian POPESCU un apartament pentru care a plătit suma de 105.800 lei. Dar în loc să-i vireze toți banii lui Iulian POPESCU, generalisima MIHAI a băgat în contul PILOTULUI doar 13.800 de lei.

Diferența? În ce cont a virat MIHAI diferența de 92.000 de lei? E o poveste tare interesantă pe care o vom desluși în episoadele următoare prin Declarațiile de Avere semnate de mânuța stimabilului general de Poliție Roxana MIHAI.

În 16 noiembrie 2022, PILOTUL Iulian POPESCU a depus la DGA – Direcția Anticorupție Pentru Municipiului București și Județului Ilfov (DAMBJI) – un DENUNȚ PENAL.

DAMBJI i-a dat numărul de înregistrare 3319549. Tot în aceeași zi – viteză, frate!!! – comisarul șef de poliție Ștefan PREDA, șeful DAMBJI, a scris cu mânuța lui și a semnat „Rog Măsuri Legale”.

De ce s-a adresat petiționarul Iulian POPESCU acestui for extrem de important – DGA – din MAI? Pentru că în faptele penale semnalate de PILOT cu documente se face referire și la doi lideri din Administrația MAI: Claudiu ȚUPULAN și Roxana MIHAI.

Iar DEVIZA celebrei DGA este:

„Direcția Generală Anticorupție a fost înființată în baza Legii nr.161/2005 și este structura specializată a Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului ministerului.”

Așadar, cu o viteză remarcabilă, în ziua în care PILOTUL a depus DENUNȚ PENAL, 16 noiembrie 2022, șeful DAMBJI Ștefan PREDA a scris cu mânuța lui și a semnat: „Rog Măsuri Legale”.

Dar o să vedeți mai jos de ce această sintagmă „Rog Măsuri Legale” este o mare vrăjeală, un praf în ochii petiționarilor, un alibi de un cinism feroce pe care îl folosesc șefii de instituții în loc de indicații profesionale, legale, cum ar fi:

Rog audierea în regim de urgență a angajaților MAI specificați în DENUNȚ;

Rog verificați documentele depuse de petiționar;

Rog celeritate în anchetă;

Rog propuneri după încheierea cercetărilor!

Și, apropo: dacă șeful PREDA nu ar fi scris mizerabila sintagmă „Rog Măsuri Legale” subalternii lui ce ar fi înțeles? Că au voie să nu aplice legea? Că pot să arunce la gunoi informațiile compromițătoare primite despre „profesorul” ȚUPULAN și generalisima MIHAI?

Nu cumva această sintagmă „Rog Măsuri Legale” este de fapt o parolă în sensul „băieți, mucles, nu faceți anchetă, trageți de timp, declinați competența”?

N.B. Ca să fie clar! Toate „indicațiile” de mai sus și multe altele se regăsesc pe petițiile sau denunțurile penale în care românii se plâng de abuzurile unor polițiști care „nu importă” pentru Grupurile de Interlopi ce au pus stăpânire pe MAI.

După circa 18 zile de „cercetare ca la carte” – a se citi „închiderea anchetei la ordinul lui Despescu pentru a o proteja pe Regina Fondurilor Externe Nerambursabile Roxana MIHAI” – marele șef de la DGA, plătit regește și din impozitele achitate de PILOT, colonelul Ovidiu Ciprian ANTOHE, a luat decizia de a TRIMITE denunțul la Curtea de Apel București. CAP a preluat DENUNȚ PENAL al PILOTULUI Iulian POPESCU sub numărul 2377 din 05 decembrie 2022.

Și, uite așa, DESPESCU, ANTOHE și PREDA au PROTEJAT-O pe generalisima Roxana MIHAI de o posibilă degradare și trimitere în judecată pentru comiterea de fapte penale alături de concubinul său Gabriel PETRE și de Gabriel POPESCU, nașul copilului său! Da, ați citit bine: escrocul Gabriel POPESCU i-a nășit copilul generalisimei Mihai pe care îl are cu Gabriel PETRE! Concubinul PETRE!

N.B. Dacă un cetățean jignește, lovește sau umilește un polițist el este acuzat de comiterea unei fapte penale. Pentru DESPESCU faptul că generalisima Roxana MIHAI are relații strânse, de afaceri și de rudenie cu un escroc NU este o umilire a statutului de polițist comisă de MIHAI? Îl întrebăm pe ministrul PREDOIU, NU este un nou caz ALBU în MAI? Vom reveni asupra acestui subiect.

În DENUNȚ PENAL, PILOTUL IULIAN POPESCU a dezvăluit sub semnătură și cu documente legale cum Gabriel POPESCU – escrocul protejat de falsificatorul ȚUPULAN și, observăm noi, de generalisima Roxana MIHAI – a comis fapte penale în 7 (ȘAPTE) cazuri, numite pe limba milițienilor lui DESPESCU, „OPERAȚIUNI”:

Operațiunea VUIETUL Operațiunea BMW Operațiunea MOARA VLĂSIEI Operațiunea NEPTUN Operațiunea CEC Operațiunea CHITILA 87 Operațiunea HANIFI IBRAHIM

Pentru a afla și punctul de vedere al șefilor MAI și DGA referitor la ilegalitățile comise de Roxana MIHAI am trimis o adresă oficială în 17 martie 2026. Iat-o:

După 13 zile am primit răspuns doar la problema legată de absența Declarațiilor de Avere al generalisimei Roxana MIHAI pe site-urile ANI și MAI.

Dar, după cum observați ministrul ce mucava al MAI, eterna plevușcă politică, Cătălin PREDOIU nu a dat ordin ca DGA să ne ofere un răspuns. Vom reveni cu întrebările noastre, iar dacă nu vom primi răspuns în termen legal îl vom acționa în judecată pe ministrul PREDOIU conform Legii 544. Iată răspunsul:

În episoadele următoare vom diseca „operațiunile” pe fiecare în parte pentru a descoperi împreună cum un Grup de Interese condus de generalisima Roxana MIHAI este de fapt un Grup de Crimă Organizată, o bandă de interlopi așa cum sunt multe altele împrăștiate în MAI, pe tot teritoriul României, și știute, unele chiar protejate de generalul cu patru stele Bogdan DESPESCU.

De asemenea veți vedea cu documente cum generalisima MIHAI este implicată direct în afaceri imobiliare penale și netrecute în Declarațiile de Avere și cum, până acum, a reușit să-l protejeze pe nășicul său, escrocul Gabriel POPESCU, de „mâna lungă a Justiției”!

VA URMA

