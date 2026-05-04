Episodul 4. Procurorul Ioana BORJOG umilește magistratura! Escrocheria cu semnătura pusa pe o hârtie albă!

Saga CRIMĂ fără PEDEAPSĂ, Partea a VIII-a

Așa cum am precizat în Episodul 3, între „afaceristul” Gabriel POPESCU și PILOTUL Iulian POPESCU a fost, inițial, o strânsă prietenie; de fapt, strânsă și bazată pe încredere doar din partea PILOTULUI. Cu trecerea timpului, s-a dovedit că „afaceristul cu 8 clase” Gabriel POPESCU i-a întins PILOTULUI Iulian POPESCU o cursă, o succesiune de escrocherii financiare. Astăzi vă prezentăm una dintre multele capcane pe care Gabriel POPESCU le-a pus la cale cu ajutorul unui alt escroc, avocat, toate sub protecția oferită de fina sa, generalisima Roxana MIHAI, la Parchetul de pa lângă Curtea de apel București (CAB).

Ordonanța din 17 aprilie 2026

Conform ORDONANȚEI semnat, pe 8 februarie 2023, de procurorul Ioana BORJOG de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, PILOTUL Iulian POPESCU a depus o plângere care a generat Dosarul Penal Nr. 108/P/2023.

Doamna procuror BORJOG a consemnat că Iulian POPESCU îi acuză pe avocatul Giuseppe BUXAR, pe executorul judecătoresc Vasile ULMAN, pe Radu BĂLAN și pe Gabriel POPESCU, nășicul fiului generalisimei Roxana MIHAI, de constituire a unui grup infracțional organizat, adică de comiterea a mai multor fapte penale pentru a-l determina pe PILOT să achite lui BĂLAN un împrumut fictiv de 220.000 de euro.

În fapt, cei trei, BUXAR, BĂLAN și G. POPESCU, afirmă că, pe 21 noiembrie 2014, în casa lui Iulian POPESCU, Radu BĂLAN i-a dat PILOTULUI o geantă cu 220.000 de euro, că Iulian POPESCU a REDACTAT un contract compus dintr-o singură pagină, în TREI exemplare – unul la BĂLAN, altul la avocatul BUXAR și altul pentru el -, iar în final, avocatul BUXAR a ștampilat contractul, legalizându-l.

În fața procurorului BORJOG, cei trei, BUXAR, BĂLAN și G. POPESCU, au mai afirmat că, după trecereaa celor 7 ani de păsuire, PILOTUL Iulian POPESCU nu a returnat împrumutul. În consecință, BĂLAN a apelat la executorul judecătoresc, Vasile ULMAN, care a pus în aplicare executarea silită a PILOTULUI. Iulian POPESCU a reușit să suspende o parte din executarea silită.

Unul contra trei și un singur exemplar

PILOTUL Iulian POPESCU susține că, în anii când era foarte bun prieten cu Gabriel POPESCU și avea mare încredere în el, i-a dat două coli A4, semnate în alb, pentru a le folosi în punerea în practică a unui imobil. Iulian POPESCU justifică această metodă prin faptul că, în acei ani, pilota mereu și se afla foarte rar în București.

După ce relația de prietenie s-a rupt, Iulian POPESCU afirmă că Gabriel POPESCU a folosit semnăturile în alb pentru două escrocherii:

una dintre semnături, pentru a redacta un act într-un caz cu o casă din Neptun, act pe care PILOTUL a reușit să-l anuleze demonstrând că la data respectivă se afla la VILNIUS într-un simulator de zbor;

a doua coală cu semnătura sa, pentru a întocmi așa-zisul Contract de Împrumut de 220.000 de euro. Pe care îl consideră un FALS.

Cazul cu falsul împrumutul – Iulian POPESCU susține că este o escrocherie pusă la cale de Gabriel POPESCU – a ajuns pe masa de lucru a procurorului Ioana BORJOG de la PCAB. BOJOG avea datoria de a determinat adevărul prin proceduri legale: este sau nu este un împrumut real?!

Iată ce NU a întreprins procurorul Ioana BORJOG în administrarea Dosarului penal.

Cum era în inferioritate numerică, trei contra unul, Iulian POPESCU a încercat să obțină dovezi și să solicite procurorului diverse proceduri și expertize tehnice pentru a arăta că NU a luat cei 220.000 de euro.

PILOTUL a afirmat clar că semnătura de pe document îi aparține, dar ea a fost scrisă pe o coală albă și că restul nu este altceva decât o escrocherie pusă la cale de Gabriel POPESCU, cu ajutorul lui Radu BĂLAN și a avocatului Giuseppe BUXAR, la mulți ani după data semnăturii sale.

Abuzul & minciuna comise de procurorul Ioana BORJOG

Iulian POPESCU a solicitat să fie interogat cu aparatul poligraf. Din cauză că în Codul de Procedură Penală Testul POLIGRAF NU este specificat în clar ca mod de expertiză tehnică în Articolul 172, un procuror poate solicita un test poligraf doar cu acordul persoanei respective. În cazul nostru, PILOTUL a solicitat expres să susțină Testul Poligraf.

Procurorul BORJOG a refuzat solicitarea lui Iulian POPESCU, motivând astfel, în ORDONANȚA din 17 aprilie 2026:

„… va fi respinsă în consecință, pentru motivul că această probă este imposibil de obținut, fiind de notorietate faptul că persoanele de peste 65 de ani sunt exceptate de la testarea sus-menționată.”

REPETĂM! În Codul de Procedură Penală NU există vreun articol care să interzică testarea cu poligraf a persoanelor de peste 65 de ani, pentru simplu motiv că NU există niciun articol care să permită procurorului să oblige la efectuarea unei expertize cu testul poligraf!!!

IMPORTANT 1. Acest refuz este datat exact în ziua în care procurorul Ioana BORJOG a dat Clasarea Dosarului 108/P/2023, prin ORDONANȚA din 17 aprilie 2026! IMPORTANT 2. Sintagma folosită de procurorul BORJOG, „este de notorietate faptul că persoanele de peste 65 de ani sunt exceptate de la testarea” cu poligraf este FALSĂ, nu există în CPP! IMPORTANT 3. Noi suspectăm faptul că refuzul a fost scris de procurorul BORJOG după ce a fost redactată ORDONANȚA, atunci când a observat că nu a dat curs solicitării PILOTULUI, dar nici nu a respins-o.

Răspunsul procurorului către Iulian POPESCU este cât se poate de clar: NU vreau să vă testez, pentru că astfel va exista o dovadă că spuneți adevărul, iar eu NU vreau să am o astfel de dovadă! De ce? Pentru că, dacă PILOTUL spune adevărul în fața poligrafului, procurorul ar trebui să solicita același test și celor trei. Iar dacă cei trei refuză…

Coroborând aceste trei stări de fapt, tragem concluzia pertinentă că procurorul Ioana BORJOG a REFUZAT să afle adevărul – fie din prostie, fie din cauze ce se încadrează la fapte de corupție comise de funcționarul de stat.

Prima ilegalitate comisă de procurorul BORJOG

Conform Legii 51/1995, avocatul este funcționar public doar în ceea ce privește situațiile când atestă identitatea părților, conținutul și/sau data unui act.

Adică, AVOCATUL se substituie NOTARULUI și devine FUNȚIONAR PUBLIC. Efectul? Are OBLIGAȚIA de a anunța către ONPCSB o tranzacție financiară pe care a legalizat-o conform ștampilei și semnăturii sale de pe document și care depășește suma de 15.000 de euro.

Dar această obligație a avocatului reiese și din coroborarea articolelor 10 f) și 5 (7) din Legea 656/2002, în care se face trimitere directă la avocați. Iată articolele:

Din ORDONANȚA semnată de magistratul Ioana BORJOG, NU rezultă că procurorul a solicitat ONPCSB să confirme faptul că avocatul Giuseppe BUXAR a anunțat tranzacția la Oficiu, în termenul prevăzut de lege, afacere financiară ce s-a consumat în fața lui și s-a efectuat cu BANI LICHIZI – 220.000 de euro!

Mai mult, avocatul trebuia să consemneze de unde provin banii lichizi și să oblige ca maximum 10.000 de euro să fie plătiți cash, iar diferența de 210.000 să se facă prin virament bancar. Or, avocatul BUXAR confirmă, prin declarația dată procurorului, că în fața lui s-a încălcat legea, iar el a… autentificat-o!!!

Această obligație a avocatului BUXAR nu a fost cercetată de procurorul Ioana BORJOG!

Practic, apare SUSPICIUNEA că actul prezentat ca fiind dovada împrumutului NU a fost legal întocmit, așa cum susține în plângere PILOTUL Iulian POPESCU, ci este o escrocherie.

A doua ilegalitate comisă de procurorul BORJOG

Conform Statutului Avocaților, aprobat de Consiliul UNBR prin Hotărârea 64 din 3 decembrie 2011, cu modificarea prin Hotărârea 852 a Consiliului UNBR din data de 14 decembrie 2013:

„7. La articolul 92, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) Avocatul este obligat să țină evidența actelor întocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege şi să le păstreze în arhiva sa profesională, în ordinea întocmirii lor. În termen de cel mult 3 zile de la data întocmirii actelor prevăzute la alin. (1), sub sancțiunea inopozabilității față de terți, avocatul este obligat să înregistreze operațiunea în Registrul electronic al actelor întocmite de avocat potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcționare a registrului, aprobat de Consiliul U.N.B.R.”

Așadar, conform ștampilei puse și semnate de avocatul Giuseppe BUXAR pe documentul ACT de ÎMPRUMUT deținut de procurorul Ioana BORJOG, REZULTĂ fără ECHIVOC că:

„atest data, identitatea părților și conținutul prezentului act redactat de mine”

la data de 20 noiembrie 2014. Și Giuseppe BUXAR a SEMNAT peste ȘTAMPILĂ.

Dar, atenție! Deși avocatul BUXAR susține în fața procurorului că actul respectiv este ORIGINALUL și provine din arhiva sa, NU are NUMĂR de ÎNREGISTRARE.

Ce trebuia să întreprindă procurorul Ioana BORJOG pentru a afla adevărul, după coroborarea celor două informații puse la dispoziție chiar de către avocatul Giuseppe BUXAR?

Procurorul Ioana BORJOG trebuia să solicite avocatului BUXAR să facă dovada ÎNREGISTRĂRII actului în Registrul Special. Din ORDONANȚA de casare NU rezultă că procurorul Ioana BORJOG a solicitat respectiva dovadă! O solicităm noi, pentru că poate fi dovada irefutabilă că ACTUL a fost ANTEDATAT, probabil în 2021.

A treia ilegalitate comisă de procurorul BORJOG

Conform documentului pe care avocatul BUXAR l-a prezentat la Parchet ca fiind ORIGINAL, rezultă că domnia sa le-a semnat și „atest data, identitatea părților și conținutul prezentului act redactat de mine”.

Recitim: „… conținutul prezentului act redactat de mine„!

Clar? Avocatul Giuseppe BUXAR a REDACTAT actul în TREI exemplare: unul pentru Iulian POPESCU, altul pentru Radu BĂLAN și altul pentru arhiva sa.

Dar ce au declarat cei trei, „afaceristul” Gabriel POPESCU, „valutistul” Radu BĂLAN și avocatul Giuseppe BUXAR în fața procurorului Ioana BORJOG? Este un triptic de sperjur în care cei trei au căzut ca proștii în propria escrcherie!

Iată ce a consemnat procurorul BORJOG că a declarat în fața ei „valutistul” Radu BĂLAN:

„…În seara de 20 noiembrie 2014 s-a deplasat la imobilul (…) deținut de POPESCU IULIAN, unde se mai aflau și POPESCU Gabriel și avocatul BUXAR Giuseppe. Martorul avea asupra sa o geantă conținând suma de 220.000 de euro (…) în continuare POPESCU GABRIEL a prezentat un contract de împrumut, deja redactat (…) avocatul a certificat și semnat contractul…” BĂLAN a mai declarat că a pierdut originalul său și că pentru executarea silită a cerut originalul păstrat de avocatul BUXAR! Ce convenabil pentru escrocherie! O altă dovadă indirectă că PILOTUL nu minte!

Iată ce a consemnat procurorul BORJOG că a declarat în fața ei „afaceristul” Gabriel POPESCU:

„…în seara de 20 noiembrie 2014, martorul împreună cu POPESCU Iulian, avocatul BUXAR Giuseppe și BĂLAN Radu s-au întâlnit în casa (…) Numitul POPESCU Iulian a prezentat contractul de împrumut deja redactat de către acesta, în mai multe exemplare, iar după numărarea banilor părțile au semnat contractul apoi i-au solicitat avocatului să certifice înscrisul…”

Iată ce a consemnat procurorul BORJOG că a declarat în fața ei avocatul Giuseppe BUXAR:

„…în respectiva seară avocatul s-a deplasat la un imobil (…) aparținând numitului POPESCU Iulian (…) În apartament se mai aflau POPESCU Gabriel și POPESCU Iulian, iar la scurt timp a sosit și BĂLAN Radu (…) după numărarea banilor, POPESCU Iulian i-a prezentat acestuia un înscris deja redactat, în trei exemplare, care a fost semnat de către POPESCU Iulian și BĂLAN Radu după ce aceștia și-au scris numele pe respectivul contract (…) avocatul a verificat identitate părților (…) după care a certificat contractul cu dată certă, l-a semnat și l-a ștampilat.”

BORJOG trebuie eliminată din magistratură!

Trebuie să ai o mare doză de nemernicie ca să te faci că nu observi contradicții flagrante între declarații…

Trebuie să fii un om de nimic, de un caracter infect, ca să nu iei în considerare că avocatul BUXAR afirmă sub semnătură, în fața procurorului, că el doar a autentificat contractul, cele trei pagini fiind oferite de Iulian POPESCU, în timp ce ștampila pusă și semnată de BUXAR pe singurul document prezentat procurorului ca fiind ORIGINAL ne spune că EL A REDACTAT CONTRACTUL.

Trebuie să fii un magistrat corupt ca să refuzi expertizele tehnice și să legiferezi spolierea unui civil care îți plătește salariul de nabab.

Desigur, dacă ar fi dorit să afle adevărul, procurorul Ioana BORJOG ar fi avut la îndemână mai multe metode tehnice – expertize grafologice, extrase de cont pentru cei 220.000 de euro, verificarea provenienței banilor etc. Dar a refuzat până și „banalul” test cu poligraf solicitat de PILOT.

Și să mai spuneți că instituțiile statului nu s-au transformat în BORDELURI, bordeluri în care funcționarii de stat se prostituează la ordinul șefilor sau participă la orgii de corupție!

N.B. Pentru că vorbim despre profesioniști, apare întrebarea rezonabilă cu doar două răspunsuri: procurorul Ioana BORJOG este un analfabet funcțional – adică prost – sau este un funcționar CORUPT? Solicităm CSM să se sesizeze din oficiu și să comunice opiniei publice decizia Secției de procurori condusă de vicepreședintele Bogdan Silviu STAICU.

VA URMA

