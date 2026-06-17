Episodul 5. NU e CORUPȚIE la Parchetele de pe lângă TB, CAB și ÎCCJ! E doar IMAGINAȚIA unui jurnalist!

Două familii de procurori, una extrem de bogată, milionară în lei – Corina și Adrian ȚÎRLEA – și alta la limita bogăției de sus, mini-milionară în lei – Ioana și Eduard BORJOG – se ajută reciproc cu bani publici, generând coincidențe total nevinovate și nepenale!

Saga CRIMĂ fără PEDEAPSĂ, Partea a IX-a

În timp ce documentam afacerile ilegale puse la cale de Grupul de Interese coordonat de generalul de poliție Roxana MIHAI – case, tractoare, împrumuturi false, trafic de influență și spălare de bani –, m-am lovit de instituția numită PARCHET.

În cazul fostului aviator Iulian POPESCU, numit de noi PILOTUL, am observat că o doamnă procuror, Ioana BORJOG, refuză sistematic să analizeze documente, să audieze martori și să solicite expertize care să ateste infracțiunile comise de protejatul generalisimei MIHAI, falsul polițist Gabriel POPESCU.

Iar atunci când Iulian POPESCU PILOTUL încerca direct sau prin avocați să miște lucrurile, solicitând intervenția șefului ierarhic din cadrul PCAB, se lovea de același zid numit REFUZ. Iar semnatarul refuzurilor era domnul procuror general al PCAB Adrian ȚÎRLEA.

Rezultă, dacă vreți, cel puțin o suspiciune rezonabilă de protecție, de corupție. Dar care poate fi MOBILUL protecției, corupției? Cum s-a realizat această „achiziție” de protecție? Există acest MOBIL sau este doar IMAGINAȚIA unui jurnalist de investigații?!

STAICU și CHIRIAC nu reacționează!

În Episodul 4 am arătat cum a fost pusă la cale una dintre multele capcane pe care Gabriel POPESCU le-a efectuat cu ajutorul unui alt escroc, avocat, toate sub protecția oferită de fina sa, generalisima Roxana MIHAI, la Parchetul de pa lângă Curtea de apel București (PCAB).

Am demonstrat, cu documente, cum doamna procuror Ioana BORJOG a umilit Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Am încheiat textul, astfel:

„Pentru că vorbim despre profesioniști, apare întrebarea rezonabilă cu doar două răspunsuri: procurorul Ioana BORJOG este un analfabet funcțional – adică prost – sau este un funcționar CORUPT? Solicităm CSM să se sesizeze din oficiu și să comunice opiniei publice decizia Secției de procurori condusă de vicepreședintele Bogdan Silviu STAICU”.

Până la publicarea acestui nou episod NU am primit niciun răspuns din partea domnului vicepreședintele al CSM Bogdan Silviu STAICU. Și nici din partea noului procuror general Cristina CHIRIAC.

Patru magistrați, două familii de procurori, salarii imense, lăcomie – ceva normal în Justiția din România!

Iată personajele din acest episod:

Ioana BORJOG – procuror la Parchetul de pe lângă CAB

Eduard BORJOG – prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă TB

Adrian ȚÎRLEA – procuror general la Parchetul de pe lângă CAB

Corina ȚÎRLEA – procuror la Parchetul de pe lângă ÎCCJ

După cum ați observat, Ioana este căsătorită cu Eduard BORJOG, iar Corina – cu Adrian ȚÎRLEA. Două familii de procurori, magistrați plătiți regește din bani publici ca să împartă dreptatea după cum rezultă din dovezi.

Și, tot cum ați observat în ultimii ani, această dreptate este împărțită de judecători și procurori după cum le dictează „matroanele bordelurilor” din care fac parte! Care ne iubesc pentru că le dăm bani, munți de bani!

NU e CORUPȚIE, NU e MITĂ!

Familia de procurori Corina și Adrian ȚÎRLEA este extrem de bogată, cu venituri anuale de la BUGETul de STAT de circa 730.000 de lei. Asta, an după an, ca să fie clar! Adică, este o familie milionară în lei NUMAI din bani publici.

Familia de procurori Ioana și Eduard BORJOG este avută, cu venituri anuale de la BUGET de circa 450.000 lei. Tot an după an, ban pe ban! E drept, ca să-i înmulțească, BORJOGII îi bagă în titluri de stat. Putem spune despre ei că sunt mini-milionari din bani publici!

Cu toată bogăția lor provenită din taxe și impozite, familia Corina și Adrian ȚÎRLEA au mai contractat împrumuturi bancare de circa 1,4 milioane de lei; din care, în 2022, 1,15 milioane de lei de la BCR și 20.000 de euro de la… Eduard BORJOG!

NU e CORUPȚIE, NU e MITĂ, este un simplu ajutor financiar de la plevușca muncitoare pentru rechinul nevoiaș!

Acest „împrumut” de 20.000 de euro, înfăptuit în 2022, este precizat în declarațiile de avere ale lui Eduard BORJOG și ale Corinei ȚÎRLEA.

În acel an, familia ȚÎRLEA a primit de la BUGETUIL de STAT colosala sumă de peste 730.000 lei și a contractat de la BCR un împrumut de 1,15 milioane de lei, un venit total cu puțin sub 2 milioane de lei. Oare vor să-și cumpere un apartament în Dubai, după cum e moda vremurilor printre funcționarii de stat, de au auvt nevoie de încă 20.000 de euro?! Sau…

În acel an, 2022,

Adrian ȚÎRLEA era procuror șef la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și alerga după postul de procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București,

era procuror șef la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și alerga după postul de procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, Eduard BORJOG era prim-procuror adjunct la Parchetul de le lângă Tribunalul București,

era prim-procuror adjunct la Parchetul de le lângă Tribunalul București, Ioana BORJOG era procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și dorea să fie detașată apoi transferată definitiv la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București,

era procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și dorea să fie detașată apoi transferată definitiv la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, iar Corina ȚÎRLEA era procuror la Parchetul de pe lângă ÎCCJ.

EURO – o valută la mare căutare printre magistrați

De ce a mai avut NEVOIE familia ȚÎRLEA de un împrumut de 20.000 de euro, în timp ce stătea pe un puroi, pardon, purcoi de bani?

Ce nevoie mai ai de 20.000 de euro, când ai în casă aproape 2 milioane de lei? Desigur, nu mai punem la socoteală și veniturile din anii precedenți ai familiei ȚÎRLEA, că sar cifrele din tastatură!

Și, uite-așa, apare „suspiciunea rezonabilă” că „împrumutul” a fost de fapt o mită pentru ca Ioana BORJOG să ajungă la PCAB! Și, dacă mergem pe această filieră, nu cumva familia BORJOG a recuperat banii și de la un infractor precum Gabriel POPESCU?!

Doar imaginație!

Repet, NU este CORUPȚIE, NU este mită în această operațiune de împrumut de 20.000 de euro de la familia BORJOG către familia ȚÎRLEA. Este doar imaginația unui jurnalist. Și suntem foarte siguri că CSM ne va aproba concluzia de mai sus, după o anchetă minuțioasă, ca la carte!

Este doar o nevinovată coincidență în faptul că, în timp ce șeful Ioanei BORJOG, Adrian ȚÎRLEA, îi aproba/susținea cu înflăcărare detașarea la PCAB, soțul ei, Eduard BORJOG, îi oferea un împrumut de 20.000 de euro soției lui Adrian, milionara Corina ȚÎRLEA. Apropo! În ACEL AN, Corina a câștigat mai mulți bani de la stat decât Adrian!

Dar avea nevoie de euroi! „CAȘ”!

Din declarațiile de avere NU este clar cum s-a efectuat acest împrumut: prin notar sau printr-o strângere de mână, așa cum NU este clar în ce mod s-a returnat împrumutul. Dacă s-a returnat!

De asemenea, este doar o altă simplă coincidență faptul că cei doi, Ioana BORJOG și Adrian ȚÎRLEA, au ajuns DEFINITIV la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București în același an, la aceeași dată: 1 ianuarie 2026:

Ioana BORJOG printr-o detașare definitivă – transfer în interesul Justiției – aprobată de CSM la insistențele exuberante ale procurorului-șef al PTB Adrian ȚÎRLEA, exprimate în scris, pe 11 noiembrie 2025; Adrian ȚÎRLEA a ajuns procuror-șef al PCAB „numit începând cu data de 01.01.2026 ca urmare a promovării examenului pentru numirea în funcții de conducere a procurorilor la parchetele de pe lângă curțile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecătorii, organizat în perioada august – decembrie 2025”, după cum singur ne spune în CV.

Și, evident, este tot o coincidență banală faptul că toate clasările doamnei procuror Ioana BORJOG, cât și alte plângeri privind proasta administrare a probelor de către soția celui care a împrumutat familia ȚÎRLEA cu 20.000 de euro, sunt aprobate de procurorul general Adrian ȚÎRLEA, care îi trimite pe petiționari la pisoarele Parchetului, ca să urineze pe propriile dovezi!

Dar ce legătură are „sula BORJOG-ȚÎRLEA” cu „prefectura MIHAI-POPESCU”? Are una foarte clară: toate dosarele penale în care membrii Grupului de Interese coordonat de generalisima Roxana MIHAI au ajuns pe masa procurorului Ioana BORJOG au fost clasate! Iar șeful său, împrumutatul Adrian ȚÎRLEA, îi confirmă aberațiile juridice, zi de zi!

NU, NU este o intruziune gravă în actul de justiție ÎMPRUMUTUL dintre familiile BORJOG și ȚÎRLEA!

NU, NU este niciun fel de conflict de interese în faptul că magistratul împrumutat aprobă actele magistratului împrumutător, salariați în același parchete: PTB și PCAB!

P.S. Persoanele nominalizate în acest episod pot să trimită Redacției orice comentariu – în termeni civilizați – pe care noi îl vom publica. Acest episod a fost documentat din surse publice deschise, din documente semnate de cei patru nominalizați.

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Toate cele bune,

Mihai PÂLȘU – jurnalist din 1990

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