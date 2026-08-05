Episodul 6. „Generalisima” de Poliție Roxana MIHAI a construit ilegal un etaj, în loc de mansardă!

Saga CRIMĂ fără PEDEAPSĂ, Partea a X-a

Documentele emise de instituții de stat demonstrează CLAR ilegalitatea, fapta penală comisă de chestorul Roxana Elena MIHAI. Ministrul Cătălin PREDOIU are obligația legală de a solicita un control amănunțit pe care să-l efectueze DGA, iar rezultatele să fie înaintate Parchetului.

AUTORIZAȚIA

Chestorul Roxana MIHAI a decis să intre în tenebroasele afaceri imobiliare și să construiască un bloc cu 5 etaje. În 2016, MIHAI împreună cu familia concubinului său Gabriel PETRE, mama Victoria PETRE și sora Alina NICOLESCU, a obținut o autorizație de construire a unui bloc pe Calea Giulești la numărul 361-363.

Autorizația a fost emisă de către primarul de atunci al Sectorului 6, Gabriel Mutu, pe 30 decembrie 2016, sub numărul 747.

Conform documentelor oficiale emise de Primăria Sectorului 6 și remise Redacției SECUNDA, Autorizația permitea construirea unui „imobil cu funcție mixtă, cu regim de înălțime de D+P+4E+M”.

1,27 milioane de euro

Se mai observă că FONDUL minim necesar pentru a construi blocul a fost estimat la 5,7 milioane de lei, adică aproximativ 1,27 milioane de euro la cursul din 2016! Are „generalisima” bani, că doar e staroste peste Fondurile Nerambursabile din MAI!

Ce ne-a răspuns oficial Primăria Sectorului 6 la întrebarea dacă s-a emis o autorizație de construire pentru încă un etaj, pentru imobilul din Calea Giulești 361-363?

„Pentru imobilul menționat nu a fost emisă nicio autorizație de construire privind modificarea regimului de înălțime”.

5 ETAJE

Dar pentru GRUPUL MIHAI nu a contat că AUTORIZAȚIA este pentru 4 etaje și o mansardă.

Realitatea de pe teren?

„Generalisima” MIHAI, concubinul PETRE și „nășicul” POPESCU au micționat pe ea de lege și au construit un bloc cu regim de înălțime de D+P+5E!

Practic, GRUPUL MIHAI au transformat mansarda în etaj. Cum? Folosind o „jmecherie” practicată de majoritatea dezvoltatorilor cu acordul corupților funcționari din primări și din Inspectoratul de Stat în Construcții: acoperă pereții verticali cu tablă, ca să simuleze un acoperiș peste o mansardă. O DOVADĂ irefutabilă chiar și pentru ministrul PREDOIU și nemuritorul DESPESCU la șefia MAI.

ASOCIEREA INIȚIALĂ

Pe MIHAI, concubinul PETRE și nășicul POPESCU i-au ajutat la încălcarea legii cu fonduri sau cu alte servicii următoarele persoane, așa cum rezultă din Contractul de Asociere pentru construirea blocului din Calea Giulești 361-363:

Asociați 1

Roxana MIHAI – chestor de poliție, încă directorul Direcției de Fonduri Externe Nerambursabile din MAI;

Gabriel PETRE – concubin;

Victoria PETRE – mama lui Gabriel PETRE;

Alina-Valentina NICOLESCU, sora lui Gabriel PETRE;

Gabriel POPESCU, nășicul copilului rezultat din concubinajul „generalisimei” MIHAI cu Gabriel PETRE.

Asociați 2

Lucian-Nicolae CIUNGAN, arhitect și membru OAR

Florin IONIȚĂ

Roxana IONIȚĂ

Constantin-Cristian TUȚĂ

Conform acestei ASOCIERI înregistrate la notarul Simona MOȚATU, cei 9 „asociați inițial” s-au angajat să respecte prevederile din Autorizația de Construire 741/30.12.2016, adică un bloc cu regim de înălțime D+P+4E+M.

Inițial! În final…

COMPLICITATE

Contactat de noi înainte de publicarea acestui episod, Arh. Lucian-Nicolae CIUNGAN a confirmat cele stipulate în Contractul de ASOCIERE și ne-a declarat ferm că domnia sa a participat la ridicarea blocului din Calea Giulești 361-363, l-a construit cu 5 etaje pentru că avea autorizație pentru 5 etaje!

Zilele trecute, i-am solicitat arhitectului CIUNGAN să ne pună la dispoziție AUTORIZAȚIA care legalizează 5 etaje. Până la publicarea acestui episod, nu am primit niciun răspuns din partea lui CIUNGAN.

De ce arhitectul CIUNGAN este important în această AFACERE ILEGALĂ?

Pentru că Lucian-Nicolae CIUNGAN este membru al Ordinului Arhitecților din România și cunoaște foarte bine prevederile legale.

Arhitectul știa că NU se poate construi un etaj fără autorizație și că nu poți masca un etaj printr-o falsă mansardă. Dar CIUNGAN a refuzat să respecte legea și statutul OAR, pentru a ridica prețul apartamentelor de la statutul de „mansardat” la cel de „etaj”. Lăcomia a învins respectul pentru frumoasa profesie de arhitect.

Mai mult, în Contractul de Asociere se prevede că: „(…) va mandata pe CIUNGAN LUCIAN-NICOLAE prin procura notarială, pentru ducerea la bun termen a tuturor prevederilor prezentului contract”. Iar OBLIGAȚIILE arhitectului CIUNGAN au fost următoarele: „(…) va gestiona activitatea de management a lucrărilor de șantier până la finalizarea „la cheie” a construcției…”

Așadar, arhitectul CIUNGAN din Ordinul Arhitecților este la fel de penal precum sunt „neamurile” MIHAI, PETRE și POPESCU în afacerea Calea Giulești 361-363. Iar CIUNGAN consideră că toată povestea este nimic mai mult decât un… cancan!

Vom solicita un punct de vedere din partea conducerii Ordinului Arhitecților și îl vom publica imediat ce îl vom obține! Avem speranța că președintele OAR, Arh. Ștefan Bâlici, ne va oferi un răspuns în spiritul Statutului OAR și în litera legii.

PREMEDITARE!

Există un document public ce arată că „generalisima” Roxana MIHAI, concubinul PETRE și nășicul POPESCU au PREMEDITAT încă din 2015 construirea unui imobil cu 5 etaje. Pentru acest Grup de Crimă Organizată nu a contat autorizația. Mai presus de aceasta a fost lăcomia lor.

La ce document facem trimitere? La Studiul Geotehnic întocmit în martie 2015 de Pr.pr. Sorin ROȘU și verificat de Ing. Liviu TRIFAN.

La solicitarea Grupului de Crimă Organizată condus de „generalisima” MIHAI, specialistul Sorin ROȘU a întocmit un studiu geotehnic pentru un imobil cu regimul de înălțime de 5 etaje! NU PATRU, NU ȘASE! NU PATRU cu MANSARDĂ! Au solcitat CINCI ETAJE!

Am scris mai sus ASOCIERE INIȚIALĂ. De ce? Pentru că a existat și o a doua ASOCIERE, plus o VÂNZARE și Declarații de Avere. În episodul următor, vom demonstra cum GRUPUL MIHAI a conceput o schemă pentru a fenta ANAF. Vorbim despre evaziune fiscală – o pandemie atât de dragă „patriarhului” ANAF, președintele Adrian Nicușor NICA. În loc să alerge după bugetarii corupți, acesta se opintește să recupereze datorii fictive de la pensionari cu venituri sub 2.000 de lei!

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Toate cele bune,

Mihai PÂLȘU – jurnalist din 1990

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