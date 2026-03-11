Generalul Despescu și un FAKE de 2 milioane de euro pentru CEI. Semnătura Electronică, nefolositoare!

Saga CRIMĂ fără PEDEAPSĂ, Ep II. În Episodul următor vom demonstra cum „Prin CEI, Despescu a produs o BREȘĂ DE SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ”

Dintr-o publicitate ce s-a dorit grandioasă dar s-a dovedit ireală, toată România a aflat de „binefacerile” Cărții de Identitate Electronică – CEI. Buletinului electronic i s-a făcut chiar un site personalizat, de VIP, sub proprietatea Guvernului!!!

Internetul, radioul și televiziunile au fost „asasinate” de clipuri și texte care mințeau românii cu seninătatea unui nebun.

Practic s-au consumat două milioane de euro pentru o Publicitate FACKE și prost gândită, pusă la cale de către generalul cu patru stele Bogdan Despescu.

Spicuim din afirmațiile „liniștitoare” plătite pe o filieră masonică:

CEI posedă semnătura electronică avansată;

CEI nu poate fi citită fără știrea titularului, de la distanță;

Accesul la amprentele digitale și imaginea facială este protejat printr-un protocol de securitate;

Datele personale înscrise electronic în CEI sunt protejate prin mecanisme criptografice avansate și nu pot fi modificate.

Poliția Română condusă de generalul cu patru stele Bogdan Despescu ne spunea că:

„CEI respectă standardele de securitate europene și internaționale privitoare la documentele de călătorie și poate fi utilizată în acest scop pentru deplasarea în statele membre UE și în Spațiul Schengen. CEI posedă semnătură electronică avansată, valabilă în România și utilizabilă de la momentul eliberării CEI.”

Ca să acopere mizerabila afacere de câteva zeci de milioane de euro cu CEI, Despescu a folosit o șmecherie ieftină bazată pe principiul interlop „Cine țipă primul are dreptate”.

Generalul Despescu a organizat o licitație pentru promovare, punând la bătaie DOUĂ milioane de euro. Conform unei metode masonice, la licitația organizată de Despescu s-a prezenta UN SINGUR candidat care, evident a și câștigat! („Manson la manson nu scoate ochii!”)

Campania de 2 milioane de euro a consta în:

Promovare online intensivă pe rețele sociale și prin Google Ads Spoturi TV și radio, minim trei din fiecare Promovare în cinematografe și centre comerciale Organizarea a minimum două evenimente/conferințe Realizarea de materiale promoționale, inclusiv 10.000 de flyere.

Batjocura numită 10.000 de flyere

Asta cu 10,000 de „hârtiuțe” pentru a sensibiliza cel puțin 5 milioane de români este mirifică!!! De ce? Pentru că producerea a 10.000 de flyere tip A6, full color față-verso, hârtie groasă, lucioasă, costă astronomica sumă de… 900 de lei! Da, ați citit bine, din 2 milioane de euro s-au repartizat 200 de euro pentru o mână de flyere bune la NIMIC!

Dacă chiar se dorea o mediatizare reală de către Despescu, din cele două milioane de euro se plătea publicitate pe Net de 1 milion de euro și se puneau circa 5 milioane de flyere în căsuțe poștale, de alt milion de euro.

Iată cum:

Costul de tipărire pentru 5 milioane de flyere ar fi fost de circa 175,000 de lei, adică 35.000 de euro.

Dacă agenția care a câștigat licitația ar fi plătit circa 1.000 lei pentru 1.000 de flyere puse în căsuțele poștale din 50 de scări de bloc, de către un „student”, ar fi cheltuit cu 5.000 de oameni, pentru 5 milioane de flyere, 5 milioane de lei, adică 1 milion de euro.

Astfel Operațiunea Flyer ar fi costat 1,035 milioane de euro și ar fi ajuns pe masa a cel puțin 10 milioane de români.

Așa, cu un tabel în Excel și câteva telefoane s-au cheltuit pe nimic 2 milioane de euro care au intrat în buzunarele unor „băieți deștepți” agreați de Agenție!

Stelatul Despescu a dat că doar nu scotea euroii din buzunarul său plin cu bani necuveniți!

Întrebare retorică pentru Micul Napoleon: Oare vreo companie particulară ar fi investit 2 milioane de euro într-o astfel de campanie cu 10.000 de flyere?

N.B. În publicitate, pentru a se câștiga o licitație se practică metoda „para îndărăt”. Oare cineva din MAI a primit vreun cadou într-un plic cu sigla „șorțulețul”?!

Aceasta campanie publicitară pentru promovarea CEI a fost prost gândită și administrată de generalul Bogdan Despescu – prin ea s-a dorit doar să se consume banii europeni și să se îndestuleze o mână de oameni. Spunem asta pentru că Guvernul a redus ținta din PNRR privind numărul de beneficiari care vor primi gratuit CEI, de la 5 milioane la 3,5 milioane de cetățeni!

Aici există și o componentă absurdă: Deși banii pentru producerea și implementarea CEI provin integral din Fonduri Europene, ca să justifice diminuarea numărului de CEI, Bolojan a spus că a făcut-o ca să reducă… cheltuielile!!!

Și, atunci, de unde afirmația noastră că s-au folosit 2 milioane de euro pentru o campanie falsă, mincinoasă pentru CEI?

De când cu e-Factura toate societățile comerciale de orice fel care activează în România au nevoie de o semnătură electronică pentru a emite facturi.

Această OBLIGAȚIE impusă de STAT prin ANAF nu oferă firmelor sub formă gratuită acces la o semnătură electronic – așa cum o fac băncile prin Token sau diverse programe de accesare a conturilor.

Practic, proprietarii de societăți sunt OBLIGAȚI să achiziționeze de la diverse firme particulare deținute de generalii din servicii această semnătură electronică la un preț IMPUS de vânzători, preț nenegociabil!!!

Ei bine, conform informațiilor plasate de Guvern chiar pe site-ul oficial și în anunțurile publicitare, CEI oferă celebra SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ.

Ca să verificăm dacă se poate folosi semnătura electronică de pe CEI în relația cu ANAF via e-Factura am trimis două adrese: la MAI-ul lui Despescu și la MF-ul lui Nazare.

Iată ce am întrebat prin Adresa SECUNDA către MAI:

Download (PDF, Unknown)

După ceva timp am primit acest răspuns de la MAI prin Direcția de Evidență a Populației:

Download (PDF, Unknown)

Pe scurt, iată ce ne spune Despescu despre folosirea semnăturii electronice în relația cu e-Factura:

”În considerarea acestor dispoziții legale, instituțiilor publice și persoanelor juridice de drept privat le incubă OBLIGAȚIA de a recunoaște și accepta documentele semnate cu certificare de semnătură electronică avansată, în condițiile legii.”

Afirmație FALSĂ. Nici măcar MAI, Poliția rutieră, NU poate accesa datele de pe CEI și nu poate folosi semnătura electronică!!!

„…Cu privire la implementarea folosirii semnăturii electronice înscrise pe cipul CEI în portalul e-Factura, precizăm că MAI nu gestionează portalul menționat…”

Adică, generalul Despescu ne trimite la ministrul Alexandru Nazare, șef și peste ANAF-ul lui Nica.

Iată adresa SECUNDA pe care am trimis-o ministrului Finanțelor:

Download (PDF, Unknown)

După 47 de zile „dă analiză” ministrul Alexandru Nazare ne-a remis acest răspuns care demonstrează, pentru a doua oară, FAKE-ul din titlul de azi:

Download (PDF, Unknown)

Acum toți românii au înțeles că afacerea cu „semnătura electronică avansată” care „face și drege” este o minciună de 2 milioane de euro băgați într-o Publicitate FAKE și alte câteva zeci de milioane de euro folosiți pentru un CEI cu o semnătură electronică nefuncțională.

Ar fi fost și culmea ca Despescu prin CEI să lovească în firmele deținute de masoni și generali care furnizează la prețuri mari o „semnătură electronică” valabilă un an, nu etern!

Dacă Despescu și-ar fi respecta gradele primite tot timpul la excepțional ar fi prevenit această hemoragie de bani.

Dacă Despescu și-ar fi respecta onoarea de stelat nu ar fi acceptat ca să mintă românii care îî plătesc lunar o simbrie colosală.

Dacă Despescu ar fi avut caracter NU ar fi produs prin acest CEI o BREȘĂ DE SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ. Despre această problemă gravă vom discuta în episodul următor.

Iar președintele Nicușor Dan REFUZĂ să pună Flagelul Drogurilor pe masa de lucru a CSAT. Așa cum au evitat problema Iliescu, Constantinescu, Băsescu și Iohannis! O Trădare Națională! O Mizerie Umană!

VA URMA