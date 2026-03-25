Prima Parte. BREȘĂ de SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ prin Buletinul Electronic CEI nășit de MACRON & IOHANNIS

CRIMĂ fără PEDEAPSĂ, Episodul 3

Ce urmează să citiți NU este Teoria Conspirației. Este Realitatea crudă dintr-o țară administrată de politicieni și magistrați corupți, polițiști interlopi și SERVICII SECRETE conduse împotriva românilor de generali trădători. Cu toții au un defect malefic: LĂCOMIA!

Veți vedea, chiar cu documente UE, cum țări precum SUA, Canada, Australia, Noua-Zeelandă, Marea Britania și Franța nu au niciun RESPECT față de cetățenii acestei planete și vor cu orice preț să DEȚINĂ informații esențiale despre FIECARE OM care trăiește pe TERRA. În interes propriu, evident!

Iar președintele Nicușor DAN, protectorul constituțional prin CSAT al României, NU mișcă un deget pentru a stopa BREȘA de SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ coordonată de generalul cu patru stele Bogdan DESPESCU, în favoarea FRANȚEI, prin intermediul Cărții electronic e de Identitate – CEI2.

Așa după cum v-am arătat cu documente în Episodul 2 din Saga CRIMĂ fără PEDEAPSĂ, folosindu-se de o publicitate mincinoasă – foarte prost administrat 2 milioane de euro – generalul DESPESCU a aruncat pe piața un buletin electronic extrem de periculos.

Ca să anestezieze simțul de conservare, DESPESCU a transmis populației prin campania falsă de publicitate afirmații prezentate ca fiind reale:

CEI nu poate fi citită fără știrea titularului, de la distanță;

Accesul la amprentele digitale și imaginea facială este protejat printr-un protocol de securitate;

Datele personale înscrise electronic în CEI sunt protejate prin mecanisme criptografice avansate și nu pot fi modificate.

Mai mult, pentru a întări afirmațiile de adormire a populației, însuși generalul cu patru stele Bogdan DESPESCU, din înaltul funcție sale de ministru de stat, ne-a spus că:

„CEI respectă standardele de securitate europene și internaționale privitoare la documentele de călătorie și poate fi utilizată în acest scop pentru deplasarea în statele membre UE și în Spațiul Schengen. CEI posedă semnătură electronică avansată, valabilă în România și utilizabilă de la momentul eliberării CEI.”

Așadar, din aceste explicații rezultă că buletinul electronic CEI este de importanță Națională, de Siguranță Națională. De aceea se tot afirmă că, „stați liniștiți, statul lucrează pentru voi!”

Și, atunci, de unde afirmația noastră din titlu că prin buletinul electronic CEI s-a PRODUS o BREȘĂ GRAVĂ de Siguranță Națională?

Naivitatea unui popor obosit

Aparent, oamenii obișnuiți, fără funcții mari și neimplicați direct în politică, guvernare și administrare merg pe ideea că „nu ne tem de un buletin electronic pentru că nu avem nimic de ascuns, nu comitem ilegalități!”

FALS, total FALS. Faptul că tu, ca cetățean cinstit, nu comiți ilegalități NU are nicio relevanță atunci când în joc intră ESCROCII, INTERLOPII și… SERVICIILE SECRETE naționale sau din alte țări „pretene” sau dușmane.

Într-un episod viitor o să vă arătăm cu dovezi documentate și circumstanțiale cum ESCROCI și funcții înalte din MAI și IGPR – în fapt, niște interlopi „administrați magistral” de generalul Roxana Mihai, directorul direcției Fonduri Externe Nerambursabile din MAI-ul condus acum de arogantul și „priceputul” ministru Cătălin Predoiu – falsifică documente folosind acte deținute de „oameni simpli”, neimplicați politic sau administrativ, pentru a le fura bunurile.

O să vă prezentăm cu acte emise de instituții de stat, legi, DOVADA că s-a comis o BREȘĂ de SECURITATE cel puțin atunci când vorbim de politicieni, înalți funcționari de stat, guvernanți, militari, angajați din instituții de forță, din servicii secrete, judecători și procurori.

Adică funcții care contează pentru CONDUCEREA României și care sunt interesante pentru alte state care doresc să participe efectiv la gestionarea țării în folosul lor.

Primul pas al TRĂDĂRII. Mârșăvia unor legi aprobate de Parlament la solicitarea lui Iohannis

CEI este implementa pe Fonduri Europene în interesul ministerelor MAI și a MAE. Astfel, prin modificare unor articole de lege, s-a decis ca… Imprimeria Națională să producă CEI. Și, iată cum:

Prin intermediul Art. III, Legea 162/2020 modifică Ordonanța Guvernului nr. 69/2002 și introduce Imprimeria Națională în Afacerea CEI:

La articolul 8(1), alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 8(1).

(1) Imprimeria Națională este abilitată să achiziționeze (…) echipamentele şi produsele software necesare pentru punerea în circulație şi personalizarea cărților electronice de identitate…”

Articolul 8(2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 8(2).

Imprimeria Națională asigură comunicațiile şi serviciile necesare funcționării neîntrerupte a echipamentelor şi produselor software prevăzute la art. 8 alin. (1)…”

Și pentru ca mârșăvia să capete un APARENT statut de autoritate legală, prin aceeași lege 162/2020 se modifică la Art. III și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ – S.A:

La articolul 7, alineatul (2^2) va avea următorul cuprins:

(2^2) Compania Națională «Imprimeria Națională» – S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, cărțile electronice de identitate…”

ATENȚIE! Cu toate modificările criminale, Legea 162/2020 NU OFERĂ Imprimeriei Naționale DREPTUL de a asigura comunicațiile și serviciile necesare funcționării neîntrerupte a echipamentelor şi produselor software.

„Tiparnița” de stat, șefă peste Siguranța Naționlă

Din lectura acestor modificări legislative „strategice” din zona Trădare Națională rezultă un singur lucru:

Au introdus în „jocul mârșav” o instituție de stat etalon – Imprimeria Națională – care NU are experiență în producerea de software și nici de asigurarea unor astfel de comunicații speciale în timp real și pe termen nedeterminat!

N.B. Guvernanții o să ne spună că așa se întâmplă și în alte țări europene. Da, numai că aceste țări, precum FRANȚA, Imprimeria Națională are și o DIVIZE forte de producere de software pentru CEI – IDEMIA Smart Identity! Noi NU!

Aici a apărut prima problemă gravă generată de o lege bine ticluită dar zgomotos de ticăloasă ce a generat o TRĂDARE NAȚIONALĂ:

De ce Imprimeria Națională a fost desemnată se facă licitați pentru achiziționarea de CIP-uri & SOFT pentru implementarea acestor buletine electronice CEI în sistemele de operare instituționale naționale și internaționale? De ce „caietul de sarcini” a fost scris de oamenii din subordinea generalului DESPESCU și MAI și „predat” Imprimeriei Naționale să-l folosească pentru o licitație? De ce nu s-a ocupat de aceste licitații ministerul care a produs „caietul de sarcini”, instituții acreditate în digitalizare, specialiste în domeniu de criptare a informațiilor, de comunicații speciale etc? De când și până când o „tiparniță” – Imprimeria Națională – se pricepe la organizarea unei licitații speciale IT? Cu ce ocazia a „învățat” Imprimeria Națională să verifice SIGURANȚA unui SOFT de o importanță colosală pentru SIGURANȚA NAȚIONALĂ?

Prin această „șmecherie ieftină”, guvernanții de sub președintele Iohannis au exclus companii de stat specializate și abilitate să ofere astfel de servicii de Siguranță Națională în domeniul IT.

De ce au evitat să introduce specialiști în ecuația producerii de CEI?

Pentru că specialiștii s-ar fi opus „producerii” de CIP-uri & Soft de către o firmă din străinătate, mai ales deținută de un alt stat – Franța.

De asemenea s-ar fi opus și producerii de „soluția PKI” de către o Asociație de firme extrem de ciudată având în frunte o fiică autohtonă a unui conglomerat italian: ADVICE INFORMATION TECHNOLOGY.

NU e clar cine a tras sforile ca printr-o lege ticăloasă să se folosească drept „acoperire” Imprimeria Națională într-o astfel de afacere cu peste 18 milioane de secrete de stat! Ne referim aici le servicii secrete naționale și internaționale. Dar SECUNDA are o bănuială: președintele Macron prin DGSE.

Pe de altă parte, este foarte clar că de implementarea CEI s-a ocupat personal generalul cu patru stele Bogdan DESPESCU. Care, din poziția lui ar fi putut să vocifereze, să se opună eventual prin demisia sa de onoare: „Nu admit să particip la producerea unei BREȘE în SIGURANȚA NAȚIONALĂ”. Pentru că DESPESCU este un profesionist, iar profesioniștii când comit o ilegalitate fie sunt proști, fie corupți!

În loc să lupte pentru siguranța cetățenilor care îi plătesc lunar o simbrie colosală, generalul Bogdan DESPESCU a acceptat TRĂDAREA!

În episoadele următoare vom vorbi despre sistemul ECHELON, sistemul COMIT cu aripa SIGINT aflat și în posesia SRI, despre interesul președintelui MACRON în deținerea unui Big Brother PLANETAR și despre cum se bagă sub preș o TRĂDARE generală care produce deja o BREȘĂ de SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ prin intermediul CEI.

VA URMA