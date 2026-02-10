Cătălin Predoiu umilește românii pentru a lăuda corupții din MAI

Campania SECUNDA: VREM o țară fără DROGURI, fără PĂCĂNELE online și cu o protecție socială REALĂ, vrem MERITOCRAȚIE. JOS CORUPȚIA!!!

Azi, Bursa Zvonurilor va fi extrem de serioasă. Suntem în Mileniul III și civilizația ne spune că atunci când vrem să devoalăm comportamentul negativ al liderilor politici, al șefilor de instituții trebuie să arătăm respectul cuvenit funcției.

Adică, nu se cade să scrii că președintele României a avut un comportament de om cretin; scrii că a traversat un moment ciudat ce a generat multe întrebări legate de starea lui mentală. Practic, diplomat îl faci idiot.

Așadar civilizația ne spune să nu mai folosim adjective de tipul nemernic, animal, jegos, idiot, cretin, tembel, ipocrit etc. Vom încerca pe cât posibil să nu mai atribuim aceste adjective, deși ne ard degetele pe tastatură, ci doar să fim satirici cu liderii noștri aleși sau numiți.

Azi ne vom referi la cel mai „extraordinar” politician român din această perioadă, pe numele lui din buletin Cătălin Predoiou.

Ei bine, Măria Sa Cătălin Predoiu, domnul bun la orice minister, acum la cel al Internelor, se dovedește a fi un om de pus la rană atunci când vrei să faci tetanos sau cel puțin puroi!

Să ne explicăm satiric!

Într-o înregistrare a unei Video Conferințe transmisă public și pusă pe youtube de ministrul Predoiu, pe canalul său – clipul a fost vizionată de 420 de oameni în mai bine de un an de zile (mă devoalez, eu sunt vizionarul 421) – stimabilul ministru Predoiu umilește avansarea în civilizație a românilor, în contextul alegerilor.

Amploaiatul Predoiu spune că în scrutinul din 2024 incidentele au fost minore, votarea desfășurându-se în condiții de exemplară ordine și decență.

Și după ce a făcut acest anunț, ce credeți că a spus domnul ministru Predoiu?

Mulțumesc pe această cale cetățenilor României care au înțeles că momentul votului este un act solemn, de înaltă democrație ce trebuie să se desfășoare într-un mod civilizat. Că la aceste alegeri cetățenii nu s-au mai bruscat, bătut, înjurat. Felicitări români?!

NU, NU, NU! ZERO cuvinte de mulțumire față de românii care îi achită de „mii de ani” salariul uriaș deși la începutul video conferinței anunțase că va fi transmisă pentru toți cetășenii României. Omul care se crede de o inteligență sacră, un om cu discurs politic și care se laudă pe la sindrofii că știe să folosească cuvântul potrivit, adică „distinsul” ministru Predoiu a exclamat cu o voce satisfăcută, adresându-se numai polițiștilor:

„(Domnilor polițiști)… Misiunea de a păstra ordinea a fost îndeplinită cu succes, iar eu doresc să vă mulțumesc!”

Clar?! Nu faptul că românii s-au civilizat și au înțeles că votul trebuie exprimat liber și fără violență a determinat ca alegerile și fie pașnice! NU!

În viziunea bugetarului de lux Predoiu, alegerile s-au desfășurat în liniște pentru că FRICA impusă de polițiști și jandarmi a făcut ca românii să fie cuminți, disciplinați.

Pentru că asta dorește și asta promovează miniștrii din categoria „genialului” Predoiu: o FRICĂ de moarte așa cum o instalase Securitatea în România lui Ceaușescu!

Pentru ca în această atmosferă de FRICĂ morbidă – cu polițiști de la rutieră care te amenință pe stradă că te arestează și îți pun cătușele dacă nu taci – ei și grupurile de interese din care fac parte să spolieze banul public, să mențină o corupție cronică, să dețină controlul asupra rețelelor de droguri și de evaziune fiscală.

Să refuzi să vezi că românii au înțeles lupta politică în democrație se cheamă că ai probleme grave de sistem în mintea ta, domnule ministru Cătălin Predoiu!

Evident că Măria Sa Predoiu a vorbit și despre problema drogurilor. Sunt convins că ați ghicit: în loc să dea cu polițiștii de pământ, i-a lăudat în frunte cu șefii lor, generalisimii Bogdan Despescu și Cătălin Bogdan Șerban – prezenți și ei la celebra conferință pentru public la care s-au uitat imensul număr de 421 de români – cel puțin unul obligat de profesia de jurnalist. Dar despre asta o să facem vorbire într-un articol viitor. Că bălta lui Predoiu are mult pește puturos în nămol infestat!

În curând, vom publica un serial despre afacerile de milioane de euro controlate de generalul Bogdan Despescu. Despre cum alte milioane de euro au fost folosite, la comanda lui, într-o publicitate falsă! Prin acțiunile sale iresponsabile, generalul Bogdan Despescu a produs o BREȘĂ în Securitatea Națională! Oare fostul președinte Iohannis a fost informat corect de generalul Despescu, sau a fost partener la această gravă BREȘĂ de Securitate Națională? Rămâne de văzut ce va face francofonul președinte Nicușor Dan!