Ilie Bolojan, agent al serviciilor maghiare!

Bursa Zvonurilor a aflat că în „lumea bună” a politicii dâmbovițene se vorbește tot mai intens de un fapt ce frizează Siguranța Națională: Ilie Bolojan este agent al Securității maghiare, agenție ce se află în mâna antiromânului Victor Orban, eternul premier al Ungariei!

Se mai vorbește că prim-ministrul Bolojan ar avea ca temă principală să ducă țara în cap. Mai precis, să arunce economia într-o prăpastie mai adâncă decât în care a fost Elada!

Efectul Trădării lui Bolojan? Anumite Grupuri Mondiale de Interese Financiare să ofere României o UNICĂ alternativă la prăpădul orchestrat de premierul liberal: să vândă societățile de stat, extrem de profitabile în viitor!

„Vocile” auzite de Bursa Zvonurilor se refereau la firmele:

Hidroelectrica

Nuclearelectrica

Romgaz

Transelectrica

Transgaz

Portul Constanța

CEC

Simultan cu „Calut Troian Finanțist” băgat pe gâtul țării de Trădătorul Bolojan, Victor Orban ar ataca România slăbită economic, pentru a obține Transilvania, sub deviza copiată de la amicul Trump: Să facem Ungaria Mare din nou!

Redacția SECUNDA nu bagă mâna în foc pentru zvonurile difuzate de năzdrăvana Bursă. Dar, știți cum e: nu iese fum fără foc!