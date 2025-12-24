Close Menu

    Ilie Bolojan, agent al serviciilor maghiare!

    By Updated: Bursa zvonurilor

    Bursa Zvonurilor a aflat că în „lumea bună” a politicii dâmbovițene se vorbește tot mai intens de un fapt ce frizează Siguranța Națională: Ilie Bolojan este agent al Securității maghiare, agenție ce se află în mâna antiromânului Victor Orban, eternul premier al Ungariei!

    Se mai vorbește că prim-ministrul Bolojan ar avea ca temă principală să ducă țara în cap. Mai precis, să arunce economia într-o prăpastie mai adâncă decât în care a fost Elada!

    Efectul Trădării lui Bolojan? Anumite Grupuri Mondiale de Interese Financiare să ofere României o UNICĂ alternativă la prăpădul orchestrat de premierul liberal: să vândă societățile de stat, extrem de profitabile în viitor!

    „Vocile” auzite de Bursa Zvonurilor se refereau la firmele:

    • Hidroelectrica
    • Nuclearelectrica
    • Romgaz
    • Transelectrica
    • Transgaz
    • Portul Constanța
    • CEC

    Simultan cu „Calut Troian Finanțist” băgat pe gâtul țării de Trădătorul Bolojan, Victor Orban ar ataca România slăbită economic, pentru a obține Transilvania, sub deviza copiată de la amicul Trump: Să facem Ungaria Mare din nou!

    Redacția SECUNDA nu bagă mâna în foc pentru zvonurile difuzate de năzdrăvana Bursă. Dar, știți cum e: nu iese fum fără foc!

