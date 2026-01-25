Liberalului Ciucu i s-a pus pata pe o profesie liberală – jurnalismul!

Bursa Zvonurilor a aflat că primarului general al Capitalei, liberalul plângăreț Ciprian Ciucu, i-ar fi susurat o păsărea că poate face bani și de pe urma jurnaliștilor – o profesie eminamente liberală! Și vrea ca „interzicerea” să fie aprobată în ședința CGMB de săptămâna aceasta!

Păsăretul finanțist a ciripit acid sulfuric în timpanul lui Ciucu, înfundat de la atâta lipsă de bani la bugetul local încât primarul general a „scremut” o Hotărâre de Consiliu demnă de mizeriile guvernanților ce urăsc visceral jurnaliștii: să nu le mai permită să parcheze FREE în zonele amenajate de Primăria Capitalei.

Motivul? Că, din totalul de circa 40.000 de locuri de parcare, jurnaliștii au aproximativ 5.000 de permise FREE. Mult, puțin – nu acesta este subiectul problemei, pentru simplu fapt că „ocuparea” gratuită este pe termen mic – una-trei ore!

Să nu știe oare păsăretul lui Ciucu că ziariștii și reporterii merg la diverse adrese publice sau particulare pentru a obține informațiile necesare în munca lor cu adevărat liberală?

Este binecunoscut faptul că în Capitală este o miniaventură găsirea unui loc de parcare. Iar cum mașinile jurnaliștilor sunt automobile și nu OZN-uri, și ele au nevoie de un loc de parcare la un minister, la o agenție, la o societate de stat sau particulară, pentru a participa la diverse conferințe de presa, interviuri etc. – timp de una-trei ore.

Or, aceste permise de parcare ușurează foarte mult profesia liberală practicată de ziarist. De ce e liberalul Ciucu pus pe tăiere permiselor gratuite pentru jurnaliști? Cică păsărica economică i-ar fi făcut un calcul cum că ar aduce ceva parale la bugetul local. Așa o fi, dar…

După cum știți – și Bursa Zvonurilor nu vă lasă să uitați -, întotdeauna există un „dar”, atunci când vine vorba despre o decizie guvernamentală sau administrativă!

Ca vechi ziariști, îl înțelegem de primarul Ciprian Ciucu; nu-i normal ca, dintre cele 12 ore de ocupare a parcărilor amenajate de Primăria Capitalei (marcate cu albastru) în bugetul Bucureștiului să ajungă bani pentru doar 2 ore. E ridicol! Dar unde este vina jurnaliștilor care parchează pe maxim 5.000 de locuri, vreme de două-trei ore?

Azi nu vrem să spunem mai multe din ce știm din această lume a parcărilor și piețelor agroalimentare din Capitală – mafie în mafii de care niciun primar general NU s-a atins!

Dar îi spunem liberalului Ciucu că nu este nevoie să elimine total permisele gratuite pentru ziariști, ci să le coreleze cu necesarul unei redacții de tv, de radio, de presă scrisă și de online. Atât!

Și îi mai spunem lui Ciprian Ciucu că ar fi minunat ca parcările amenajate de PMB pe marile bulevarde să aibă ieșirile legal semnalizate, pentru a nu le mai oferi polițiștilor rutieri coordonați de generalul Ionuț Vlăsceanu „Mâneci Scurte” posibilitatea să le întindă capcane șoferilor pentru a le da amenzi. A, scuzați, Bursa Zvonurilor uitase: banii din „amenzile-capcană” ajung la… Bugetul lui Ciucu.

P.S. Redacția care găzduiește Bursa Zvonurilor – secundatv.to – are UN permis FREE pentru o mașină, dar are și un abonament de 900 de lei pe an pentru parcarea autovehiculului respectiv într-o locație apropiată de sediul redacției!